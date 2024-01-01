İstanbul Times - Anında Haberin Merkezi
BAŞAKŞEHİR
CHP’Lİ Meclis Üyesi Özkurt: İmamoğlu’nun AK Parti’ye Karşı Katıldığı 5.Seçimini Kazanmasından dolayı kutladı…
ZEYTİNBURNU
Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Adem Uluocak’tan Ders Niteliğinde Bir Önerge Verdi (VİDEOLU)
-
28°C
- 32,30 %0.25
- 34,87 %-0.87
- 2.383,70 %-3.17
- 10.139 %-1.37
- 69.180 %-0.53
- 3.690 %0.27
(SAYAÇLI SEÇİM ANKETİ) SANCAKTEPE SOKAK RÖPORTAJI (1. BÖLÜM) KİMSE DOKTORLARIMIZA GİDERSEN GİT DİYEMEZ
MUHTEŞEM BİR SOKAK RÖPORTAJI OLDU,BAHÇELİEVLER HALKI HANGİ PARTİYE OY VERECEK ? (SAYAÇLI ANKET)
SEÇİM ANKETİ GİBİ ANKET OLDU,TAM 61 KİŞİ SADECE 10 DAKİKA,CHP EZDİ GEÇTİ SONUNA KADAR İZLE(SAYAÇLI)
(SAYAÇLI) ÜMRANİYE'DE YARIN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR ? SİZİN İÇİN HALK'A SORDUK
(SAYAÇLI) AK PARTİ'NİN BİR KALESİ DAHA MI YIKILIYOR? BAHÇELİEVLER SEÇİM ANKETİ!
AK PARTİNİN İBB ADAYI KİM OLSUN ?
Ankete Katıl