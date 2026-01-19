En düşük emekli maaşı alan 5 milyon kişi ve milyonlarca asgari ücretlinin durumu ne olacak ?

Siyasiler bu soruya cevap vermesi gerekirken halkın yaşamını direkt etkilemeyen konular hakkında konuşmaları bu kesimleri çok üzüyor.

Üstüne üstük iktidar partisine mensup bazı vekillerin veya üst düzey yöneticilerin maksadı aşan sözleri de insanı üzüyor.

Birisi çıkıp emekliler uzun yaşıyor diyor, bir diğer Ak Parti olmasaydı maaşınızı alamazsınız diyor yani lisan hal ile al sefalet maaşını otur aşağı diyor.

Biz Ak Parti olarak 2008‘de maaş bağlanma oranlarını değiştirmeseydik bugün en düşük emekli maaşı en az 40 bin TL olurdu demiyor.

Emekli zorda ,asgari ücret perişan demek hükümet düşmanı demek değildir. Sadece mahallede, evde, çarşıda herkesin bildiği gerçeği ifade etmek hükümet düşmanlığı değildir.

İstanbul’un en ücra ilçesinde en düşük emekli maaşı ile ev kiralamak mümkün değildir.

Yeniş artış ile 16.500 TL en düşük emekli maaşı alan kişilerin maaşı 20 bin TL olacak, asgari ücret 22.104 TL den 28.075 TL olacak.

Zaten daha bu maaşı almadan yapılan zamlar ile verilen artış cebe girmeden uçtu gitti.

Hükümet acilen insanca yaşanacak bir ücret ile toplumun alt gelir grubunun sorunlarına el atıp çözmelidir.

Maaşın artması da çözüm değil. Asıl çözüm alım gücünün attırılmasıdır. Örmek vermek gerekirse emekli maaşı 16.500 TL iken bu para ile kaç ekmek, kaç kg. kıyma veya 100 m2 lik bir evin kirasının % kaçını öderken yeni maaş ile ne kadar fark oldu ona bakmak lazım.

Aslında herkes ekonomide ve adalette büyün sorunlar olduğunun farkında. EYT ile belki 2.5milyon kişi emekli edildi ama 08.09.1999’dan bir gün sonra işe giren birisine sen emekli olmak için 17 sene daha hem pirim ödeyeceksin hem de emekli maşı alamayacaksın demenin neresinde adalet var ?

Ha keza Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart 2023 genel seçimlerinden önce Bağ Kur’ lu da 7.200 gün ile emekli olacak dediği halde aradan 3 seneden fazla zaman geçtiği halde bu söz unutuldu.

Ülkede yaşanan sorunları çözme görevi herkesin bildiği gibi HÜKLÜMETİN işidir. Hükümet’e mensup partinin İstanbul il başkanlığı İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin yapamadığı işleri Bilbord ilanı ile halka duyurmaya gayret edeceğine kendi yapması gereken işleri, yapsın daha hayırlı ve iyidir.

Adalete güven % 15 -20 ye kadar düşmüş bunu yükseltmenin sorumluluğu hükümetindir.

İstanbul Times – Fatma Ozan