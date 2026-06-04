SOSYALİST ENTERNAYONEL’DEN İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN’A ZİYARET

Sosyalist Enternasyonel her zaman demokrat bir şekilde seçilmişlerin iktidarda olmasını savunan bir yapı” diyen Aslan, “Bu süreçte hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan demokratik olmayan süreçlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Özgür Özel'e verdikleri destekler için de kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

“PARTİ İÇİNDE YAŞANAN OLAYLAR SONUCUNDA DEMOKRASİ GALİP GELECEKTİR”

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunmasına ilişkin Kambiwa, “İstanbul’a her geldiğimizde Ekrem İmamoğlu’nu düşünüyoruz. Sosyalist Enternasyonal olarak talebimiz, çok sayıdaki tutuklu belediye başkanının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşananların dünyada bir benzeri yok.

“TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANININ BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALARINI TALEP EDİYORUZ”

Parti içinde yaşanan olaylar sonucunda demokrasi galip gelecektir. Ankara'daki kurultay sürecini bizzat gözlemledik ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğine tanıklık ettik. Parti içi huzur için en yakın zamanda olağanüstü kurultay toplanmalıdır. Böylece demokrasi ve adalet yeniden tesis edilebilir” ifadelerini kullandı.



SOSYALİST ENTERNASYONEL GENEL DİREKTÖRÜ CHANTAL KAMBİWA:

Sosyalist Enternasyonel Genel Direktörü Chantal Kambiwa, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’a destek ziyaretinde bulundu. İBB’nin Saraçhane’de bulunan Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Nuri Aslan, “Sosyalist Enternasyonel Genel Direktörü Chantal Kambiwa’ya ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu siyasi ve demokratik olmayan süreçlerle ilgili desteğini iletti. Desteklerinden dolayı kendilerine ve Sayın Sanchez'e teşekkür ediyoruz.

*ASLAN: “HER ZAMAN DEMOKRAT BİR ŞEKİLDE SEÇİLMİŞLERİN İKTİDARDA OLMASINI SAVUNAN BİR YAPI”

Çünkü Sosyalist Enternasyonel her zaman demokrat bir şekilde seçilmişlerin iktidarda olmasını savunan bir yapı. Bu süreçte hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan demokratik olmayan süreçlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Özgür Özel'e verdikleri destekler için de kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



“TÜRKİYE’DE YAŞANANLARIN DÜNYADA BİR BENZERİ YOK”



Tutuklu belediye başkanlarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini söyleyen Chantal Kambiwa da “Beni kabul ettiği için İBB Başkanvekiline teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü olarak şunu söyleyebilirim: İstanbul’a her geldiğimizde Ekrem İmamoğlu’nu düşünüyoruz. Sosyalist Enternasyonal olarak talebimiz, çok sayıdaki tutuklu belediye başkanının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşananların dünyada bir benzeri yok” ifadelerini kullandı.



“PARTİ İÇİ HUZUR İÇİN EN YAKIN ZAMANDA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TOPLANMALIDIR”



“Sosyalist Enternasyonal olarak üye partimizin yanında durmak için buraya geldik” diyen Kambiwa şunları söyledi:



“Parti içinde yaşanan olaylar sonucunda demokrasi galip gelecektir. Sosyalist Enternasyonal temsilcileri ve Genel Direktörü olarak şahsım Ankara'daki kurultay sürecini bizzat gözlemledik ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğine tanıklık ettik. Kurultaydaki tüm süreçler usulüne uygundu. Sosyalist Enternasyonal olarak CHP'nin birlik olması, bölünmemesi gerektiğine inanıyoruz. Parti içi huzur için en yakın zamanda olağanüstü kurultay toplanmalıdır. Böylece demokrasi ve adalet yeniden tesis edilebilir.”

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)