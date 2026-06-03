İŞTE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ İNSANI MECLİS ÜYESİ YUNUS KÜÇÜK’ÜN YAPTIĞI KONUŞMA…

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MÜNASEBETİYLE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞMA METNİ

Sayın Başkan,

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli Hemşehrilerimiz,



Iki gün sonra 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası vesilesiyle, insanlığın ortak emaneti olan çevremize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlıyor; daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz.



Çevreyi korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını gözetmek anlamına gelmektedir. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve doğal kaynaklarımızı korumak; kalkınma ile çevre hassasiyetini birlikte yürütebilmek, hepimizin ortak görevidir.



Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ve bugün uluslararası ölçekte örnek gösterilen Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun her kesimine yayılmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Daha sonra kurulan Sıfır Atık Vakfı da bu çalışmaların kurumsal bir zeminde güçlenmesine katkı sağlamış; eğitim faaliyetleri, farkındalık kampanyaları, geri dönüşüm projeleri ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarıyla çevre konusunda önemli çalışmalara öncülük etmiştir.



Sıfır Atık anlayışı sayesinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve çevre kirliliğinin azaltılması yönünde ülkemizde önemli mesafeler kat edilmiştir. Okullarımızda, kamu kurumlarımızda, belediyelerimizde ve vatandaşlarımız arasında oluşan çevre bilinci, geleceğimiz adına umut verici bir tablo ortaya koymaktadır.



Bizler de yerel yönetimler olarak; geri dönüşüm çalışmalarını desteklemeye, yeşil alanlarımızı artırmaya, enerji ve su tasarrufunu teşvik etmeye, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü çevreyi korumak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün bizlere yüklediği ahlaki bir sorumluluktur.



Dünya Çevre Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya, israfı önlemeye, geri dönüşüme katkı sağlamaya ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için ortak sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.



Bu anlamlı günde, çevre konusunda farkındalık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere ve emek veren herkese teşekkür ediyor; daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir Türkiye temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)