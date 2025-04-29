DAHA ÖNCE İBB İMAR MÜDÜRÜLÜĞÜ YAPMIŞ 31 MART 2024’DE CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLUP 25 GÜNLÜK SÜREDE 200 BİNE YAKIN SEÇMENİN OLDUĞU BİR İLÇEDE 5 BİN GİBİ AZ BİR OY FARKI İLE SEÇİMİ KAYBEDEN ONUR SOYTÜRK NEDEN TUTUKLANDI ?

İddia olunan olay şu bir imar yolsuzluğu yapıldığı ve Onur Soytürk’ün bu paraları aldığı ve Yunanistan’a kaçırıp kayınbabasının orada da ki HSBC Bank’a yatırıldığı iddia olunarak göz altına alındığı söyleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - İstanbul

Onur Soytürk’e atılan iftiraya göre, 2024 yılında Onur Soytürk’ün bir imara izin verdiği ve buradan gelen 10 milyon doların, kayınpederi tarafından cenaze aracıyla Yunanistan’daki HSBC Bankası’na gönderildiği ileri sürülmektedir.

Oysa Onur Soytürk’ün ifadesine bakıldığında gerçekler çok nettir:

• Onur Soytürk’ün kayınpederi, 2021 yılında vefat etmiştir.

• Onur Soytürk’ün kayınpederi, hayatı boyunca hiç Yunanistan’a gitmemiştir.

• HSBC Bankası, Yunanistan’daki faaliyetlerini 2022 yılında resmen sonlandırmıştır.

Özetle; hayatta olmayan bir kişiye ve faal olmayan bir bankaya para transferi yapıldığı iddiası tamamen akıl dışıdır ve ciddiyetten uzaktır.

Haberimizin başlığında olduğu gibi bir zamanlar seyyar İstiklal mahkemelerinin “Sanığın idamına, yargılamanın bilahare yapılmasına” karar verildi” türünden işler ile karşılaşmaya başladık.

Aynı şey son günlerde ilk olarak Jammer cihazlarının olduğu çantalar ile otele para taşındığı iddia edildi.

CHP’nin bu bavullar İle Jammer cihazları taşındı açıklamasından sonra bir çok taraflı medya nerede ise günde 24 + 1 saat (bir gün yetmiyor) bu kez de belediye başkanlarının bu cihazları kullanmaları yasak, ne konuşuyorsun ki bu cihazları kullanıyorsun soruları sorularak sanki bir İllegal şey varmış gibi algı yaparak insanların ismi lekeleniyor.

Bir kişi mahkemeye gitse dese ki ben gazeteciyim bütün İstanbul’u geziyorum benim Gizli tanık İmsim de “Kayısı” olsun Esenyurt Haramidere ‘de yapılan yüksek binalarda eski Ak Parti Esenyurt Belediye başkanı N.K. veya Özyurt İnşaatın sahipleri aşırı zengin oldular burada illegal işler olduğunu düşünüyoruz desek şafak operasyonu ile gözaltına alınırlar mı ?

Bunların yürüyüşleri değişti. Maddi, manevi, ekonomik olarak şu veya bu suçlara bulaştıklarını düşünmekteyim.

Veya ben 12 yaşından beri sabah saat ‘dan 6’dan akşam 21.00’a kadar çalışıyorum 55 yaşındayım. Melih Gökçek’in oğlu 41 yaşına o beden zeki ve çalışkan değil onun ikamet ettiği sarayı 10 milyon dolar benim ise 100 bin dolarım yok bundan şüpheleniyorum şafak operasyonu ile göz atına alıp sorgulanmasını isterim dense bu yapılır mı ?

Ey Hükümet İnsani ve İslami olmayan delilsiz ve hukuksuz olarak insanların adını lekeleme.

Onur Soytürk’ün veya başka bir göz altına aldığınız bir kişi Polis ifadesinden veya bir süre cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılıp serbest kalsa kaç tane medya grubu bunu yazar ? Ama gözaltına alındığı zaman yüzlerce medya organı haber yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığının yaptığı çalışmada yalan ve dezenformasyon içeren haberlerin doğru habere göre 21 kat daha hızlı yayıldığı ortada iken neden alt yapısı sağlam belgelere dayanmadan insanların adını lekeleyerek davranışlarda bulunuluyor ?

Elbette suç işleyen yanlış yapan kim olursa olsun hukuki olarak bedelini ödeyecek. Murat Ongun’u bir bürokrat olarak göz alına aldınız bu da hukuki değil ancak o direk bir siyasi seçilmişin yakın mesai arkadaşı olarak hukuksuz da olsa yanlışta olsa biraz anlamak mümkün lakin iki evladının başında olması gereken eşinin ifadesine ihtiyacınız varsa savcılık ifadeye davet eder ifadesini alır gerekli yargılaması yapılır suçlu çıkarsa cezasını çekmek üzere gerekli göz altını yaparsınız ama burada amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu için cumhur ittifakına destek veren semen kitlesine demek ki yolsuzluk büyük algısını vermek için 2. dalgada göz altıları yapmak hiçbir partiye siyasi rant sağlamaz.

18 Mart 2025 tarihinden bu yana diploma iptali ve 19 Mart 2025’de gözaltı ve 23 Mart 2025’de de Silivri Marmara Cezaevine sevk edilen İmamoğlu ve İBB’nin beyin takının görevden uzaklaştırılıp bir nevi, İBB’ yi çalıştıramaz hale getirmek için başlatılan girişimlerde en çok zararı Ak Parti ve MHP görüyor.

Terörsüz Türkiye’nin konuşulduğu bir ortamda DEM’in Terörist partiden çıkarılıp yerine Cumhuriyetin kurucu olan CHP’nin koyulmasının ülkeye bir gram faydası yoktur.

Bir an önce Ümit Özdağ dahil 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinden sonra yerine kayyım atatan bütün belediye başkaları deliller toplandığı için acilen

görevlerine iade edilmeli. Yargılamaları dışarıdan yapılmalı suçlu olduklarına bütün yargı aşamaları karar verdikten sonra kararın gereği yapılmalıdır.

Adalet ve hukuka güven şu an % 15’de iken adalet özgür ve bağımsız karar verebilecek bir ortama gelse ekonomi hemen düzene girer.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)