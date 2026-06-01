Bayramlaşma programına Ak Parti Malatya milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan katıldı

Vakfın kurucu başkanı iş insanı sanayici Adnan Başdemir bayramlaşma programı nedeniyle kısa bir konuşma yaparak “Malatya İzollu vakfı kurulduğu günden bu yana her sene 500’den aşağı olmamak üzere öğrenciye burs verdiğini ifade ederek bayramlaşma programının kurulduğu günden beri yapıldığını ifade ederek Prof Babacan’a ve bayramlaşmaya katılan herkese teşekkür” etti.

Ak Parti Malatya milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan‘da yaptığı kısa konuşmada ìzollu‘nun yani Kale ilçesinin çok önemli olduğunu ifade ederek bugün bayramlaşmada sizlerle birlikte olduğumuz için çok memnun ve mutlu olduğumu söylemek isterim.

Vekil Babacan bayramlaşma’da İzollulara iki müjde verdi Kale de bir çarşının yapılması için Murat Kurum ile konuştuklarını ayrıca Kale Göl Otel’in ve meslek okulunun ilçeye değer katması için çalıştıklarını ifade etti.

Vakfın önceki dönem başkanı iş insanı Bilim Koleji yönetim kurulu başkanı Vedat Toy Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda İzollu’lu iş insanı bürokrat ve seçkin kişi bayramlaşmaya katıldı .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)