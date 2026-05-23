METİN KÜLÜNK’ÜN ZENGİNDEN DENGE VARLIK VERGİSİ ALINIP ALT GELİR GRUBUNA VERİLMELİ ÇIKIŞINA,MUHABİRİN HÜKÜMETİN UYGULADIĞI YANLIŞ EKONOMİK POLİTİKALARININ SONUCU KÖTÜLEŞEN HAYAT ŞARTLARININ FATURASINI NEDEN ZENGİNLERE KESİYORSUNUZ ÇIKIŞI DA MANİDAR OLDU…

İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner’in herkese sorduğu gündem ile alakalı 4 sorunun dışında tecrübeli siyaset insanı Metin Külünk bir çok konuda fikir ve düşüncelerini ifade etti.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkında ilginç şeyler söyledi.

Özetle İmamoğlu’nun şahsi istikbali için çok sayıda hatalı ve yanlış işe imza attığını iddia etti. İmamoğlu’nu Zelenski ile benzeterek bu konuda da ülkenin şu an bir kez daha Erdoğan’a ihtiyaç olduğunu söyledi.

Her seçim elbette ki önemli, ancak şu an dünyada yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğunuz zaman önümüzdeki genel seçimlerin önemi ortaya çıkar.

Külünk’ün hayat şartları zorlaştı hükümet bir yasa değişikliği yapıp zenginden Varlık Denge vergisi alarak alt gelir grubuna dağıtmalı çıkışına muhabirin neden öyle olsun, ekonominin bugün bu hale gelmesinin müsebbibi zenginler mi ki onlardan vergi adı altında para alıp fakirlere veriyorsunuz ?

Hükümet özensiz bir şekilde hakkında kesinleşmiş hiçbir dava olmamasına karşın şüphe saiki ile rakip partinin en büyük şehir belediye başkanını ve yüzlerce mesai arkadaşını hükümete bağlı olarak çalışan iki bakanın talebi ile görevden alıp tutuklarsanız elbette ekonomi dikiş tutmaz.

Hükümet kendi hatasından dolayı kötüleştirdiği ekonomiyi yeni vergiler ihdas ederek çözemez.

Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul’un 4 milyon 200 bin oy alarak İBB başkanı seçiliyor ve rakip parti’ nin en yetkili kişisi canlı yayında İmamoğlu kazansa bile İBB meclisi ve hükümet bizde onu topal ördek yapacağız sözünü alenen söyledi.

Bu tür sözlerin sarf edildiği bir ortamda hiç kimse hak hukuk ve adaletten bahsedemez diyen muhabire sen çok değişmişsin diyen Külünk diğer birçok konuda fikrini söyledi.

AK PART 24.25.VE 26 DÖNEM MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK ŞUNLARI SÖYLEDİ

19 Mayıs 2026’da Ümraniye’de sokak röportajı yaparken Ak Parti’nin etkili, ve bilgili vekili eski vekillerinden Metin Külünk ile de çok verimli bir röportaj yaptık.

Röportajın bir yerinde Metin Külünk Zenginden Varlık Denge Vergisi alıp fakire verelim çıkışı muhabirin eleştirisi ile karşılaştı.

Muhabir haklı olarak ekonominin bu kadar kötü olmasını zenginler mi sağladı ki kendi hatanızı onlara yüklüyorsunuz çıkışı anlamlıydı.

Akabinde ve detayında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hükümetin atadığı 2 bakanı olan içişleri ve adalet bakanının iki dudağı arasında çıkan iddialar ile görevden alınıp hapse atarsanız yabancı sermaye ülkeye gelir mi ? ve yerli sermaye ülkede kalır mı sözü yabana atılmamalı.

Külünk’ün sokağın Ekrem İmamoğlu sorunu yok çıkışı da gerçeği yansıtmıyor. Her bir araya gelen 3 kişiden 2 sinin gündeminin bütün iktidar yanlısı medyanın algı haberlerine rağmen şu an siyaset arenasında en çok ismi halkın gündeminde olan siyasi kişilik hiç şüphe yok ki Ekrem İmamoğlu olduğunu haftanın 5 günü sokak röportajı yapan bir medya organı olarak sayın Külünk ile aynı fikirde değiliz.

SİYASİ OLAN İKİ BAKANIN KARARI İLE RAKİP PARTİNİN EN BÜYÜK BELEDİYE BAŞKANINI TUTUKLARSANIZ O ÜLKEDE EKONOMİNİN DÜZGÜN OLMASINI BEKLEMEK HATA OLUR…

Ekonomi ile adalet iç içe olan iki kavramdır. Adaleti iyi olmayan bir ülkede kimse ekonominin iyi olmasını beklemesin. Hükümetin hoyratça yaptığı uygulamalar ülkeye çok sorun yaşattığı görülmektedir.

İŞTE METİN KÜLÜNK’ÜN KENDİ SOSYAL MEDYASINDA RÖPORTAJIMIZDAN SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIM…

Kimi zaman sokakta sesler yükselir…

Sözlerin şiddeti kılıç gibi keskin olur, eleştirilerin boyutu can yakar.

Peki, kimindir bu sokaklar?

Kimindir bu caddeler, bu evler, bu dükkânlar?

Velev ki size muhalif olsun…

Velev ki sözlerinin ve tavırlarının şiddet katsayısı yüksek olsun…

Kimindir bütün bunlar?

Hepsi bizimdir.

Hepsi bu topraklara aittir.

Çünkü söz konusu vatan, millet, bağımsızlık, devlet ve değerlerimiz olduğunda; bu insanların büyük çoğunluğu hiç tereddütsüz canını feda edecek kadar bu ülkeye aittir.

O halde;

iktidar yanlısı ya da muhalif eksende oluşan bu sosyolojik kırılganlıkları azaltacak bir duruşa, nezakete, sabra, tahammüle ve birbirimizi anlamaya bugün dünden daha fazla ihtiyacımız yok mu?

Yoksa kendi elimizle, iktidar-muhalefet fay hatlarını kırıp başkalarının istediği zemini mi oluşturalım?

İstanbul Times’ta gerçekleştirdiğimiz, Ümraniye Alemdağ Caddesi’ndeki yaklaşık bir saatlik sokak röportajında vatandaşlarımızın itirazlarını, kaygılarını ve düşüncelerini dinlemek ayrıca kıymetliydi.

Anlamaya çalışmalıyız…

Hep birlikte.

Faydalı olması dileğiyle.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)