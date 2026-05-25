İŞTE ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI AKADEMİSYEN DOĞAN AKDENİZ ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Zeytinburnu’muzun bel kemiği olan tekstil esnafımız bugün büyük bir ekonomik mücadele vermektedir.

Birçok esnafımız siftah yapmadan dükkân kapatırken, alın teriyle ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımız her geçen gün daha da zor şartlarla karşı karşıya bırakılmaktadır.

Tam da böyle bir dönemde, Zeytinburnu Meydanı’nda düzenlenen “Tekstil Festivali” adı altındaki organizasyonun; bölge esnafımızın işlerine olumsuz etki etmesi, bizleri derinden üzmüştür.

Biz festivale, etkinliğe ya da ticarete karşı değiliz. Ancak kendi dükkânında ayakta durmaya çalışan, kira, vergi ve personel yükü altında ezilen esnafımızın sesi duyulmadan atılan her adım vicdanları yaralamaktadır.

Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı olarak bugün meydanda bu duruma dikkat çekmek, esnafımızın sesi olmak ve yaşanan mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmak adına açıklamamızı gerçekleştirdik.

Biz inanıyoruz ki;

Öncelik, bu ilçenin gerçek yükünü taşıyan esnafımızın yanında olmak olmalıdır.

Alın terinin, emeğin ve helal kazancın her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz”. Dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)