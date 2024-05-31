Özellikle Ergen Psikolojisi alanında uzmanlaşan Uzman Psikolog Sena Çetin LGS Sınavına sayılı günler kala sınava girecek öğrencilere önemli tüyolar verdi. İşte O Tüyolar...

LGS ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER O

Sevgili Öğrenciler;

Yaklaşık olarak bir yıldır yoğun bir tempo içerisinde hazırlandığınız lgs sınavına son günleriniz kaldı. Hem stresli hem de yorucu geçen bir sürecin sonuna geldiniz. Artık emeklerinizin karşılığını almanızın ve güzel bir dinlenme sürecine girmenizin zamanı geldi.

Yapılan bu ölçme sınavları eğitim ve öğretim hayatınızın birçok evresinde karşınıza çıkacaktır. Lgs ise bunların ne ilki, ne de sonuncusu olacak. Ve şu an için sizlere belki hayatınızdaki en önemli sınav gibi gözükse de en önemli sınav olmadığını zamanla anlayacaksınız. Bu sebeple gireceğiniz bu sınava da gereğinden fazla anlam yüklemeniz işinizi zorlaştıracaktır.

Çünkü yüklediğiniz bu anlam sınavda heyecan ve stresinizi etkileyeceğinden işlerin ters gitmesine de sebebiyet verebilir. Onun için sizlerden istediğimiz ideal bir heyecan ile sınava girip sakince soruları cevaplamanız olacaktır.

Şimdi size son olarak dikkat etmeniz gerekenler üzerine biraz bilgi vermek isterim;

Uyku düzeninizi oluşturun. Sınav gününe kadar, çok geç olmayan belli bir saatte yatıp sabah da aynı saatte uyanmaya özen gösterin. Bu sayede sınav akşamı daha rahat uyuyup sabahında da daha rahat kalkabilirsiniz. Zararlı fiziksel aktivitelerden kaçının. Son hafta kendinizi fiziken çok fazla yoracak ya da sakatlanmanıza neden olabilecek etkinlikler yapmayın. Sınav öncesinde üşütüp hasta olmanızı sağlayacak durumlardan da kaçının. Deneme sınavı çözün. Son bir haftada yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Bol bol deneme sınavı çözün ve yaptığınız yanlışları muhakkak kontrol edin.

Sınav sabahı

Her zamanki gibi bir kahvaltı yapın, kahvaltınıza yeni bir besin eklemeyin. Bu hem sürpriz reaksiyonlara neden olabilir, hem de gereksiz yere stresinizi artırır. Rahat kıyafetler giyin, kan dolaşımınızı bozacak dar giysilerle sınava gitmeyin. Sınav yerine yani okulunuza 30 dk. Kadar erken gidin ortama adapte olun. Sınavda sözel bölüm bittikten sonra 45 dakikalık boşluk olacak. Bu dinlenme arasında arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde, bir önceki sınav hakkında kesinlikle konuşmayın. Yanlış yaptığınızı anladığınız bir soru bile bir sonraki sınav performansınızı olumsuz etkileyebilir. Böyle bir riske girmeyin.

Sınavda;