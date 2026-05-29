Pamuk ipliklerinden geleneksel tezgâhlarda dokunan Şile Bezi, Şile’nin doğal kumlarında yıkanarak kendine özgü yumuşaklığını ve eşsiz dokusunu kazanır. Her ilmeğinde sabır, emek ve geçmişin izleri saklıdır. Geleneksel motiflerle işlenen Şile Bezi; bugün modern moda tasarımlarından ev tekstiline kadar birçok alanda zarafetin ve sadeliğin temsilcisi olmaya devam etmektedir. Doğal yapısı sayesinde sağlıklı, rahat ve estetik bir kullanım sunarken aynı zamanda yerel üretimi ve el sanatlarını yaşatmaktadır.

Şile’nin köklü kültürel miraslarından biri olan Şile Bezi için Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerin ve kursiyerlerin hazırladıkları Şile Bezi işlemelerinin muhteşem görselliği eşliğinde muhteşem kıyafetleri profesyonel mankenler podyumda sergileyecekler.

Şile Halk Eğitim Merkezi yılsonu defilesiyle adeta geçmişten geleceğe uzanan bir moda şölenine dönüşecek.

Defile koreografisi Şile Bezi sektörünün tanınan ismi Modacı Ercan Arslan tarafından gerçekleşecek. Ünlü Modacıların ve yurtiçi,yurtdışı defilelerde Müzik Direktörlüğü yapan Ayhan Topaloğlu’nun özel müzikleriyle defileyi zirveye taşıyacak.

Şile Atatürk Meydanında 02/06/2026 Salı günü gerçekleşecek “Şile Bezi Defilesi’ne” siz değerli basın mensupları davetlidir.