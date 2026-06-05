TÜRK KIZILAY ZEYTİNBURNU ŞUBE BAŞKANLIĞI'NDAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinburnu Kızılay Şube Başkanı İş insanı Ayhan Balcı Gazetemize şunları söyledi.

"190 Büyük Baş kurban bağışı toplamamıza vesile olan Sayın hayırsever iş insanı değerli dost Ekşioğlu Vakfı başkanı Sayın Süleyman Ekşi’ye, değerli iş insanı her daim Kızılay’ımızın bağışçısı Sayın Remzi Doğan’a, hayırsever iş insanı değerli kardeşim Sayın Yusuf Uçar’a, hayırsever Sayın Cengiz Alyıldız ve ailesine,yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Ekşi ve ailesine, değerli kardeşim hayırsever iş insanı Sayın Ahmet Dokumacı ve ailesine, yönetim kurulu üyemiz Sayın Şaban Çelik ve ailesine, hayırsever Sayın Özay Karakuş ve ailesine, Ak Parti Bursa İl başkanımız hayırsever iş insanı Sayın Dr.Davut Gürkan’a ve Sayın Fatih Coşkan’a, eski yönetim kurulu üyemiz, kardeşim Sayın Fikret Tunçer’e, hayırsever iş insanı Sayın Muammer Mercan ve ailesine , GSG Gümrükleme Sayın Şemsi Işık ve Ailesine, hayırsever Sayın Güldan ve ailesine, İstanbul dışındaki il ve ilçelerimizdeki bağışçılarımıza, her daim Kızılayımıza tanıtım ve duyuru konusunda yardımcı olan İstanbul Times Gazetesi İstanbul Times TV, www.istanbultimes.com.tr haber portalı'na, Zeytinburnu Haber Gazetesi'ne , Aktüel Yayın Grubuna Ülkemizin 158 yıllık iyilik Çınarı adına teşekkür ediyoruz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)