ŞİRKET SAHİBİNİN İSYANI BU KADARDA OLMAZ DEDİRTTİ...

H.H.Ç. isimli şirket sahibi haber ihbar hattımızı arayarak adeta isyan etti. Biz susalım bürokrasiden yakınan şirket müdürümü dinleyelim "2008'de İstanbul Ticaret odasına bağlı bir anonim şirket kurduk. Resmi defterlerimiz olan Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Müdürler Kurulu Karar Defteri , Ortaklar Pay Defteri , Kambiyo Defteri olmak üzere tasdik edip 18 yıldır kullandık. Ancak son bir aydır hisse devri yaparak pay defterine kayıt ettik. Hisse devri içinde aldığımız kararı Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırıp tasdik ederek İstanbul Ticaret Odası Perpa yerleşkesine verdik.

Yapılan inceleme sonucu bu defterin olmayacağını ifade ederek YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ' Ne karar alıp getirin tescil işlemini yapalım dediler. Bizde Kırtasiyeden Karar Defteri alıp notere giderek hem defterimizi hem de aldığımız kararı tasdik edip bize verin talebinde bulunduk. Noterle sanki anormal bir talepte bulunuyormuşuz gibi olmaz. Eski Yönetim kurulu Karar defteriniz nerede dediler. Bizde Notere bütün defterlerimiz söylediklerimizin dışında başka bir defterimiz yok dedik. Bu öyle kolay tasdik olacak bir defter değil dediler.

Neden dediğimiz zamanda yasak demenin dışında bir şey demiyor Noterler ... Bizim hiç bir zaman YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİMİZ Olmadı dememize rağmen nuh deyip peygamber demediler. Peki ne yapmalıyız dediğimizde Asliye .. mahkemesinde karar defteri tasdiği için karar getireceksiniz deniyor.

Bir avukatın bir dilekçe yazması sadece 20 bin TL Harç masraf vs. basit 80 TL ye Kırtasiyeden aldığınız bir karar defterinin tasdiği için zaman ve 30 bin TL para harcamamızı istemeleri doğru mu diyerek isyan ederek ALLAH AŞKINA KENDİSİNE GİDEN DEFTERE MÜHÜR VUPUP FİRMAYA VERSE DEVLETİN, MİLLETİN,FİRMANIN NE ZARARI VEYA FAYDASI OLACAK ? KİM NOTERE KARAR DEFTERİNİ TASDİK ETME DEMİŞ, NEDEN DEMİŞ, NEREDE DEMİŞ ?

BURADA AMAÇ NEDİR DİYEREK BU İŞİN MANTIĞINI ANLAMADIĞINI İFADE EDEN ŞİRKET YÖNETİCİSİ NEDEN BİZE EZİYET EDİYORLAR BİR ŞİRKET ZATEN bu işin mantıpı KARAR DEFTERİ OLS N EDEN YENİSİNİ TASDİK ETMEK İÇİN NOTERE PARA VERSİN ?

Firma karar defteri istiyorsa demek ki ihtiyacı var ki istiyor. Ancak noterlere tasdik etme diyen gücün burada murat ettiği fayda nedir anlamış değiliz.

Birisi bu işin mantığını bize anlatsın. Bir firmanın tasdik edilmiş 2/3 4 adet karar defteri olsa DEVLET BATAR MI ? HANGİ SÜPER AKKILLI BEYİN BU YASAĞI GETİRDİ NOTERLERE ÇIKSIN SÖYLESİN .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)