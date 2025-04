Zarafeti, güçlü duruşu ve uluslararası çapta tanınan yeteneğiyle,Türkiye’nin önde gelen moda kuruluşlarından Adil Işık Group bünyesinde yer alan Love my body’nin 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna ilham veren başarılı oyuncu Meryem Uzerli, L'Officiel Türkiye dergisinin Nisan sayısının kapağına konuk oldu.

Özgüveni yüksek, özellikle hemcinslerine karşı son derece nazik olmayı ve onları her durumda motive etmeyi kendine misyon edinen ve bu konuda ilham veren konuşmaları, iş birlikleriyle adından uluslararası arenada oldukça sık söz ettiren başarılı oyuncu Uzerli;

Dünyada kadınlara dayatılan güzellik kavramından, bu normlara uymadığı zamanlarda kendisini değil, çevresini nasıl değiştirdiğine, felsefi bakış açısı ile yüzeysel algıların ötesinde bilinmeyenleri ve kendi içsel yolculuğunu büyük bir samimiyetle anlatıyor.

KENDİMİ EN GÜZEL HİSSETTİĞİM AN…

“Açıkçası, kendimi ilk ne zaman güzel hissettiğimi hatırlayamıyorum. Hayat ilerledikçe güzellik kavramı da değişiyor, en azından benim için. Medya dünyasında güzellik genellikle bir trende dayanıyor. Benim için ise genç olmak, yani sağlıklı ve mutlu hissetmek her zaman daha önemli oldu. Bunu başaramadığım zaman çok rahatsız oldum. Ama bazen kendimi güzel hissetmemem o kadar da rahatsız etmedi. Çünkü güzellik aslında nedir? Bir trende uymak mı, yoksa sağlıklı ve mutlu hissettiğin için içten gelen bir ışıkla parlamak mı? Kendimi en güzel hissettiğim an, beni gerçekten seven insanlarla çevrili olduğum anlardır. Ve onlar beni yüzeysel bir güzellik algısına göre değil, kalbimi güzel ve değerli buldukları için seviyor.”

KENDİMİ DEĞİL ÇEVREMDEKİ İNSANLARI DEĞİŞTİRDİM

“Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim. Beni asıl rahatsız eden şey, başkalarının ana vücudumla ilgili eksiklikler hissettirmeye çalışması oldu. Ama kendime dair hislerimi değiştirmek yerine çevremdeki insanları değiştirmeye karar verdim.”

KISKANÇLIKLA BİR BAĞIM YOK AMA

“Erkeklerin hormonel durumu kadınlardan çok farklı. Kadın olarak bir ay içinde bile pek çok farklı duygu iniş çıkışı yaşıyoruz. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp beni şaşırtan duygular, ancak bir şeyin geçmişimle bağlantılı ve henüz çözümlenmemiş olduklarında ortaya çıkıyor. Ama bunun farkına ancak bir duygu beni şaşırttıktan sonra varıyorum. Kıskançlıkla pek bir bağım yoktur. Ancak bir ilişki içindeysem, bu duygu zaman zaman ortaya çıkabilir. Ama doğru bir partnerin böyle bir duygunun gerçekten filizlenmesine neden olmayacağına inanıyorum.”

İÇSEL YOLCULUĞUN SONUNDA MERYEM NASIL BİRİ

“Aslında ben bunun yeni bir trend, yani moda eğilimi olduğunu düşünmüyorum. Bu her zaman vardı. Her zaman büyük filozoflar, psikanalistler, spiritüel bilginler oldu. Bu insanlar, kendilerini geliştirme, dönüşüm ve ruh halleriyle hep ilgilenmişlerdir. Bu, hayatın bireysel yolculuğudur. Hep böyleydi ve hep böyle olacak. Hayatın “bitiş çizgisi” üzerine düşünemem ve düşünmek de istemem çünkü bu, ölümle yüzleşmek anlamına gelir. Bunu ne yazık ki başaramıyorum. Çünkü ölüm düşüncesi beni çok korkutur ve içimde birçok farklı konunun kapısını açar. Ama dönüşüm ölüme kadar sürer, hatta belki de ondan sonra bile devam eder...” diyor Meryem.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)