BASIN PLATFORMU 24 TEMMUZ GAZETECİLER GÜNÜ HAZIRLIKLARI İÇİN KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU

Basın camiasının dayanışmasını güçlendirmek, mesleki birlikteliği artırmak ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen kahvaltı programında Basın Platformu üyeleri bir araya geldi. Samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşen buluşmada, özellikle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında yapılması planlanan etkinlikler masaya yatırıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Programa, Basın Platformu Genel Başkanı Mehmet Remzi Tanış ve platform üyeleri katıldı. Kahvaltı programında medya sektörünün güncel meseleleri, gazetecilerin karşılaştığı sorunlar, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Başkan Mehmet Remzi Tanış yaptığı konuşmada, basının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki kritik rolüne dikkat çekerek, gazetecilerin her şart altında fedakârca görev yaptığını ifade etti. Tanış, özellikle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın gazeteciler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu özel gün kapsamında gerçekleştirilecek programın meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini söyledi.

Tanış konuşmasında, "Basın mensuplarımızın dayanışma içerisinde hareket etmesi, mesleğimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalar, basın camiasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bugüne kadar platformumuza destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü projelere imza atacağız" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda ayrıca 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinliklerinin içeriği, davet edilecek konuklar, gerçekleştirilecek panel ve buluşmalar ile medya sektörüne yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, gazetecilerin mesleki haklarının korunması, genç gazetecilerin desteklenmesi ve medya kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde görüşlerini paylaştı.

Kahvaltı programı boyunca sıcak ve dostane bir atmosfer hâkim olurken, katılımcılar mesleki deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldu. Basın Platformu'nun önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığı sosyal, kültürel ve mesleki projeler hakkında yapılan değerlendirmeler, toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları vererek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinliklerinde yeniden bir araya gelme temennisinde bulundu.

Basın Platformu'nun düzenlediği bu anlamlı buluşma, gazeteciler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve mesleğin geleceğine yönelik ortak hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Platformun önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmaların, basın camiasına ve toplumun doğru bilgilendirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)