HERKESİN BİR BABASI OLDUĞUNA GÖRE KONUŞMA HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ VE DUGULANDIRDI …

Meclis salonunda bulunan Ak Parti, CHP, MHP ve Dem partili meclis üyeleri basın mensupları ve meclis takip eden vatandaşlar Meclis üyesi Abdulkerim Turdi’ ‘(Harabati’nin kendi ailesinden örnekler vermesi konuşmayı daha da samimi bir hele getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

İŞTE MECLİS ÜYESİNİN O ANLAMLI VE ÖNEMLİ KONUŞMASINI AYNEN YAYINLIYORUZ…

“Çok değerli meclis başkanım değerli divan ve birbirinden kıymetli meclis üyelerim, basınımızın güzide cefakar çalışanları ve sevgili Zeytinburnu’ lu hemşehrilerim.

Babalar günü için değil kıymeti az bilinen babalar için spantone olarak söz alıyorum.

Baba candır baba arkana yaslandığın bir büyük dağdır; AĞRI gibi ERCİYES gibi.

Babalar her zaman problem olduğunda günah keçisi yapılır. Ama aile içinde yani ataerkil toplumlarda çoğunlukla barınmadan sorumlu, avcılık yaparak çalışarak ev geçindirmeye ve ev ahalisinin canını namusunu korumaya adanmış insanlardır.

Varken az sevilen ama sevgi beklenmesi istenmeyen, ailenin her ferdini şartsız seven ama fazla göstermeyen cefakar insanlardır.

Yaşarken kıymetleri az bilinen ve vefatlarından sonra her sıkıntıda ah keşke olsaydıda danışsaydım dediğimiz insanlardır. Çünkü babalar hiç bir zaman evlatlarına kötü nasihat etmez ve elinden geleni yapar.

Bazen baba yoksa ayaklarının altında cennet olan annelerde mecburen babalık vazifesini çocukları için zor şartlarda yaparlar.

Baba gibi analara ve tüm adam gibi vazifelerini yapan babalara buradan selam olsun.

Aramızdaki arkadaşlarımızın ve tüm hemşehrilerimin ahirete göçmüş babalarım ruhları şad mekanları cennet olsun.

Bende 6 çocuğun babasıyım ve evlatlarım için sizler gibi canımı malımı feda ederim.

Babalar günü demişken hayatta olan 91 yaşında babam var. Oda iki hafta önce düşerek omurga kemiğini yani belini kırdı ve ameliyat öncesinde felç olan ayakları yavaş yavaş düzelme eğiliminde. Şükür ki devletim var, imkan var, olanak var ve iyi ki bu nazlı ve şanlı bayrağın altında bu necip milletin içinde yaşıyorum.

Sizlerden hasta olan babam için dua etmenizi ve ahirete göçmüş babalar içinde bir Fatiha içinizden okuyarak hediye etmenizi istirham ediyorum. Teşekkürler.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)