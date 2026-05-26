Mademki CHP’nin 3-4 Kasım 2023’de yaptığı kurultay hakkında hiç yapılmamış demek olan MUTLAK butlan kararı verilip iptal edildiyse 2 Kasım 2023’de resmi delege olan her hangi bir delegenin OLAĞANÜSTÜ kongre için yeterli imzayı toplayıp partiyi kongreye götürme hakkı her zaman var olması gerekir. Çünkü ismi üstünde OLAĞANÜSTÜ …

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ANCAK 1 YILDAN FAZLA SÜREDE OLACAK OLAN MAHALLE,İLÇE VE İL DELEGELERİNİ BELİRLEYİP ONDAN SONRA GENEL MERKEZ KURULTAYINI YAPALIM DEMEK İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL GİDİP EVLERİNDE OTURSUN DEMEK OLMUYOR MU ?…

Sayın Kemal Kılıdaroğlu 2 Kasım 2023’de var olan CHP delegelerini siz yapmadınız mı ?

Evet siz yaptınız ..Mademki İSTİNAF Mahkemesi 3-4 Kasım 2023’de yapılan kurultayı hiç yapılmamış kabul ettiyse o halde 2 Kasım 2023’de mevcut olan delege ile neden OLAĞANÜSTÜ kongreye gidip kendi yaptığınız delegeye güvenmiyorsunuz ?

Mademki mahkeme her şeyi 3-4 Kasım 2023’de dönderdi o halde işi uzatmaya CHP’yi germeye gerek olmadan sanki 45 gün sonra 2-3 Kasım 2023 müş gibi kendi belirlediğin delege ile seçime girmeyeceksen kusura bakma AHBAP ÇAVUŞTAN oluşturacağın yeni delegeyi neden İmamoğlu ve Özgür Özel kabul etsin ?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki en az 1 veya 1.5 sene sonra genel merkez kurultayına gitme fikrini kesinlikle RED etmeleri gerekir.

Kemal bey ve adamları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in eli kolu bağlı durmalarını beklemeleri eşyanın tabiatına aykırıdır.

Mahkeme beni göreve iade etti bende özgür düşünen ne kadar CHP’li varsa onları ihraç edip veya üyeliklerini askıya alayım dikensi gül bahçesinde gül dereyim derseniz Neşet babanın “RIZASIZ BAHÇANIN GÜLÜ DERİLMEZ “Derler.

Özel ve İmamoğlu’nun ekibi ilk olarak hukuki ve kanuni olarak eğer onlarda ellerinden alınmamış ise haklarını kullanıp partiyi ACİLEN 45 gün içinde Kurultaya götürüp yeni başkanını seçmeleri parti için ülke için ve siyasetçiler için en makul yol değil midir ?

Çünkü 3-4 Kasım 2023’de kanuni olarak kongre zamanı gelmişti ve kongre yapıldı.

Ancak yandan Çarklı Ak Parti’nin aday yapmadığı Hatay eski belediye başkanını aday yapıp kucak açan CHP’yi dava eden Lütfü Savaş’ın açtığı dava sonucu yerel mahkemenin RED ettiği dava her ne olduysa oldu İSTİNAF mahkemesi tarafından kabul edildi ve Bay Kemal 2 küsür sene sonra hiçbir şey olmamış gibi parti’ nin başına getirildi.

Hani YSK’nın kararları kesindi ? Hani seçim bitiyse ve karara bağlandıysa itiraz hiç bir şey değiştirmiyordu ?

Yarın bir köy muhtarı çıkıp Evet Hayır Referandumunda Aşağı “DOMİNGEZ” kaymakamı “RODRİGO” beni aradı köyünde 500 oy var 480’ i EVET olarak gelmez ise köyün borcundan dolayı elektrik ve suyunuzu kesiyorum ve muhtarlık mührünü alıyorum diyerek beni tehdit ederek seçme ve seçilme hakkını FESATA UĞRATTI der dava açarsa ve “GEMEREKOS” ASLİYE CEZA MAHKEMSİ de MUTLAK Butlan Kararı verse ve o seçimi iptal etse ve dese ki Başkanlık sistemine geçişte seçmenin iradesi fesata uğradığı için MUTLAHK BUTLAN kararı verdim dese ne olur ?

Bugün birileri ben güçlüyüm, ben ne dersem o olur mantığı ile bazı şeyleri yapabilir ama bugün ayarını bozduğunuz KANTAR yarında sizi tartar unutmayın.

Kimse bu halkın aklı ve zekası ile alay etmesin. Siyasi otorite defalarca Özgür Özel’e İmamoğlu ve arkadaşlarını unut Ankara merkezli siyaset yap dedi.

Eğer Özgür Özel 19 Mart 2025’de Bay Kemal gibi ne haliniz varsa görün gidip aklanın gelin diyerek başkanlık sistemi gibi RAKİBİNİ başını kaldırmadan ezmeye odaklı bu sistem karşısında kim aklanabilir ?

Aklanmaya zaman mı verdiler ? Hükümetin yani CB.nin atadığı İçişleri bakanı yoğun şüphe var seni tedbiren görevden aldım diyor ve alıyor.

Yine rakip partinizin başında ki diğer bir bakan olan Adalet bakanı başkanı olduğu HSYK ya bağlı çalışan yargı mensuplarının en son çare olan TUTUKLAMA kararı verip ülkenin en büyük şehrinin belediye reisini kaçacak bir suçlu gibi hapse tıkamak mertlik ve hukuk değildir.

Herkes suçlanabilir herkes yargılanabilir ancak hukuk sistemimizde kaçma şüphesi olan ve delil karartma şüphesi olan tutuklanır.

Şu an dünya gelse İmamoğlu’na kaç dese kaçar mı ? Zaten itirafçılar dahil herkesi dinlediniz. 15 ayda her türlü delili topladınız.

TUTUKSUZ yargılama yapsanız bayrak mı zarar görür ezan mı susar, itibarımız mı düşer ? İmamoğlu ve arkadaşları içeride olduğu sürece ülkemiz ne kazanacak ?

Yargılamanızı tutuksuz yapın ülke içindeki bütün yargı safahatları bittikten sonra alın zindan’ a cezasını çeksinler demek suç mu ?

Bakın Erdoğan aynı zamanda Ak Parti genel başkanı ama DARBECİ Kenan Evren’in kendisini koruma altına almak için çıkardığı cumhurbaşkanını koruma yasasına göre Ak Parti genel başkanını biraz sert eleştir hemen Cumhurbaşkanını kuruma kanunundan dolayı Hapis ve para cezası yersiniz.

10 Sene önce sadece 10 dakika yayında kalan bir sokak röportajımızdan dolayı bir seçmen Ensar vakfını ve Ak partiyi eleştirdiği için YOUTUBE kanalları basın yasına tabi olmadığı ve konuşan kişinin ifadesi alınmadığı halde kanalın sahibi olarak bana ilk duruşmada 11 ay 24 gün hapis 8.0000 TL para cezası verildi.

Daha önce suçumuz olmadığı için hükmin geriye bırakılması kararı verildi. Tabi 5 Sene içinde aynı suçu işlerseniz aldığınız cezayı aynen çekiyorsunuz .

Böyle UCUBE bir yasa karşısında hangi gazeteci özgür bir yayın yapabilir ?

Diğer Partilerin genel başkanlarını en sert şekilde eleştirdiğimiz halde Ak Parti Genel başkanı aynı zamanda CB olduğu için bir gram sert eleştiri yapında görelim sizi ?

ÜSKÜDAR’DA HALK’A SORDUK İMAMOĞLU VE ÖZEL BİR PARTİ KURSUN MU KURMASIN MI ? VERİLEN CEVAPLARIN % 98’İ İLK OLARAK YASAL HAKLARINI KULLANARAK CHP’ Yİ KURULTAYS GÖTÜRSÜNLER EĞER BU İMKAN TANIMAZSA HEMEN YENİ PARTİ KURSUNLAR CEVABI %99 ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu ve adamlarına mademki mahkeme partiyi 2 Kasım 2023’e geri götürdü biz de AHBAP ÇAVUŞTAN OLUŞAN bir delege yapısı yapalım yine 13 seçim kaybetmemize neden olsa da küçük olsun bizim olsun mantığından hareket ettikleri kendisini gösteriyor.

Adil Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 2 Kasım 2023 öncesi delegeler ile seçime gitmek Kemal beyde aday olsun Özgür Özel’de ’delege kimi seçerse o CHP’yi genel seçime götürsün Partisini Parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidar yapamaz ise istifa etsin. 13 Seçim kaybedip sandığa yapışmak da ne demek yeter artık.

Kemal Kılıçdaroğlu kendi yaptığı delegeden korkup KURULTAYA gitmek istemiyorsa ne diyebiliriz ki biz .

Değerlendirmelere bakıyorum Muharrem İnce, Emine Ülke Tarhan başta olmak üzere bir çok kişi parti kurdu ancak sonları hüsran oldu diyorlar. 19 yıldır İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere ülkenin değişik şehirlerinde sokak röportjları yapan bir basın mensubu olarak İmamoğlu, Özel ve Yavaş’ın başını çektiği üç siyasetçinin kuracağı bir partinin başarısız olma şansı yok. Artık 24 yıldır ülkeyi yöneten daha doğrusu yönetrmeyen Siyasi otoriteye rakip olabilcek yeni bir partiye ihtiyaç vardır. Bakıyorum da İmamoğlu’nun parti kurmasından çekinenler ne kadar başarısız parti kurma girişimi varsa o örnekleri veriyorlar. Oysaki Menderes CHP’de vekil iken ayrılıp Demokrat Partiyi kurup 27 yıllık CHP iktidarına son vermişti. Hakeza 1980 darbesini yapan Evren ve adamları sunap’in partisine destek verdikleri halde Turgut Özal’ın Anavatan partisi uygun zemin ve şartlarda kurulmuştu. Yine Fazilet partisinin kapanmasını fırsat bilen Erdoğan ve arakadaşları ekonominin dibe vurduğu bir dönem olan 2002’de Ak Parti’yi kurdular. 3 Kasım 2002’de tek başına iş başına sloganı ile girdiği seçimde % 34 oy ile iktidar olmuş. Şu an ekonomi perişan, Adalet’e güven % 20’ye düşmüş durumda. Eğitim dikiş tutmuyor.

Tarım ve hayvancılık malamat olmuş. Bir kilo et 1.200 TL olmuş. Kırmızı eti unutan ciddi bir kesim mevcut.

Ey İktidar partisi bir poşet gıdaya 2.000 TL verecek insan saysızı çok az.

CHP ile uğraştığınız kadar ekonomiyi nasıl düzeltiriz diye kafa yorsanız emin olun çözüm bulmuş oldurdunuz

Herkese faydası olan işler yapıp dua almak varken % 50’nin memnun olduğu diğer kalan %50’nin de size beddua etmelerinden zevk mi alıyorsunuz ?

Ülkem adına arefe günü bunları yazmayı hiç istemezdim ama şartlar beni buna mecbur ediyor.

“Han evim harap olmuş yine gönlüm hoş değil” diyerek hepinizin mübarek kurban bayramınızı en kalbi duygularımla kutlarım.

İstanbul Times -Hüseyin Çetiner - 26.05.2026