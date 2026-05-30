Birisi çıksa dese ki Kemal Kılıçdaroğlu SSK genel müdürü iken milyonlarca SSK’lının kimlik bilgilerini yabancı kişilere vererek bir ajanlık faaliyeti içinde yer aldı deseler medya’nın % 95’i tekelinde olan iktidar partisinin haber bombardımanı karşısında NASIL ARINIP AKLANACAKSINIZ ?

Siz CHP’de 13 yıllık genel başkanlık yaparken rakibiniz olan Ak Partinin tüm yöneticileri sizin ve partinizin hakkında olumlu bir şey söylediler mi ?

En basiti siz kurultay ile seçildiğiniz zaman Ak Parti yöneticileri hangi bayramda CHP’ yi ziyaret ettiler ?

Elbette ki ben hiçbir dostluk ve ziyarete karşı değilim aksine bunu savunan ve destekleyen bir insanım.

Ancak daha önce sizi küçükseyen ve rencide edici isimler takmaktan haz alanların bugün sizi bir kurtarıcı gibi görmelerinden hiç mi kuşku duymuyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu ?

İktidar medyası aylarca İBB’nin 2019-2024 bütçesi 496 milyar olduğu halde İmamoğlu İBB’nin 562 milyarını çaldı diyerek haber bombardımanı yaptı.

Peki bir sene sonra çıkan İDDİANAME’de yarıdan fazlası Cebeci Döküm sahasının faraziyeler üzerine çıkarılan zarar olduğu iddia edilerek rakam 140 milyar olarak yazıldı.

Peki siz hiç bir gün Ak Parti yöneticilerine Allah’tan korkun benim İmamoğlu ile aram limoni ama bu durum sizin CHP’li belediye başkanlarına karşı haksız hukuksuz tutuklama ve görevden almanızı gerektirmez dediniz mi hiç ?

YSK’nın kararları kesindir. Seçilenlerin hepsi itiraz süreleri tamamlandıktan sonra mazbatalarını aldıkları halde seçime müdahale hakkı olmayan bir Asliye Hukuk Mahkemesinin 4-5 Kasım 2023’de yaptığınız kongre geçersizdir kararı verdi ve siz partinin başına geldiniz.

Diyelim ki yargının verdiği karar ile süreç 3 Kasım 2023’e götürüldü. Peki madem ki süreç yargı kararı ile 3 sene geriye götürüldü neden yeterli delegenin dilediği zaman kullanacağı OLAĞANÜSTÜ Kurultay hakkı yargı süreci henüz tamamlanmadığı için kongreye gidemeyiz diyerek halkı aptal yerine koyuyorsunuz.

Niyetiniz kongreye gitmek olsa şu şekilde OLAĞANÜSTÜ kongreye gitmenin önünde ne engel var ?

Acaba Mutlak butlan kararı verilmeden önce birileri size gelip veya haber gönderip eğer yargı sizi yeniden partinin başına getirirse hemen kurultaya gider CHP’ye yaşatılmak istenen buhrana son verecek OLAĞANÜSTÜ Kongre’ye gidip kavga ,karışıklık ve kaosa son verir misiniz sorusunu sordu mu veya haber gönderdi mi ?

Siz de yeter ki ben yeniden partimin başına geleyim Yeniden mahalle, ilçe il ve genel merkez delege tespiti için en az 1 veya 1.5 sene kurultaya gitmem o sürede de erken genel seçim olur dediniz mi denmediniz mi ?

Sayın Kılıçdaroğlu CHP üyelerini ve halkımızı APTAL yerine koymaya alışarak benim elimde olsa hemen KUTULTAYA giderim demeyin.

CEVAP BASİT EVET İSTERSENİZ 5 AYRI SEÇECEK İLE CHP’Yİ ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GÖTÜRMENİN ÖNÜNDE H,İÇ BİR YASAL ENGEL YOK…

1.Seçecek :Görevi kabul etmeyerek yargının görevi çağrı heyetine vermesini sağlayabilirdiniz ama yapmadınız. Bu saatten sonra bile atandığınız görevden çekilme hakkınız var.

Çağrı heyetinin yeni delege seçeceğim derdi olmayacağı için YSK ‘nın mazbata verdiği kişilerin delegelikleri geçerli açıklaması olduğu için kısa sürede siyasi polemiklere girmeden partiyi OLAĞANÜSTÜ kongreye götürüp kazanan yeni başkana partiyi teslim eder etmez görevi biter.

2.Seçecek : Özgür Özel ile anlaşarak üst mahkemeye davayı götürmeyerek 30 günde verilen MUTLAK BUTLAN kararının kesinleşmesini sağlayıp kurultaya gidebilirsiniz.

3.Seçecek :Şu an yargının CHP’yi teslim ettiği kişi olmanız nedeni ile partiyi Kongreye götürebilirsiniz.

4.Seçecek : Yargı butlan kararını sadece genel başkanlık için verdi. Yani yargı Mevcut CHP’nin delegeleri için sizin de yetkiniz bitti demedi.

Siz diyebilirsiniz ki yargı verdiği karar ile Özgür Özel döneminin olmadığına hükmetti.

O halde onların daha sonra seçtiği delegede geçerli değil ben 4-5 Kasım 2023’de yaptığımız KURULTAY öncesi yani 3 Kasım 2023’de var olan delege ile

OLAĞANÜSTÜ Kurultay’a gidiyorum dersseniz kim hayır gidemezsiniz der size ?

4.Seçencek: 3 Kasım 2023 tarihinde var olan ve bu haklarını kanuni olarak koruyan Parti meclis üyeleri ile ki yargı bunların 57 kişi olduğuna karar verdi.

Bunları 1 Haziran 2026’da toplantıya davet etmiştiniz onların KONGRE kararı alabileceğinden korkarak sonra toplantıyı iptal ettiniz neden ? Bunlar da alacakları karar ile partiyi kongreye götürebilir.

Bay Kemal ve adamları bari mert bir şekilde çıkın ve deyin ki bizim kurultay derdiniz yok.

CHP’nin Karışık ve kaos içinde olmasından yararlanmak isteyen eski rakiplerimiz ile işbirliği yaparak son yerel yönetim seçimlerinde partimizi 1.yapan kişileri parti’ den uzaklaştırdık zaten AK PARTİ daha önce Kılıçdaroğlu’nu 13 kez yenmiş bunun 14.kez olmasının bizim için hiç bir sakıncası yok derseniz buyurun başlayın.

Herkes en geç bir sene içinde erken bir genel seçimin olacağını biliyor.

Erdoğan 2014 yılında Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olduğu sürece bizim seçim kaybetmemiz mümkün değil diyordu.

Kemal bey ve adamları dese ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP ile seçimi kazanmalarındaysan Erdoğan kazansın benim için daha iyi derse daha saygın bir davranış sergilemiş olurlar.

Sayın Kılıçdaroğlu 78 yaşına gelmişsiniz Allah sağlık sıhhat içinde bir ömürler versin. Bir mülkünüzü satmaya kalkarsanız muhtemelen 65 yaşından büyük olduğunuz için tam teşekkülü bir devlet hastanesinde sağlık raporu istediklerini biliyorsunuz siz 78 yaşında ülkenin 1.partisini yönetmeye talipsiniz bu doğrumu sizce ?

Sayın Kılıçdaroğlu,daha önce 13 yıl genel başkanlık yaptığınız CHP’de biraz daha genel başkanlık yapmak adına partinizin arasına bu kadar nifak sokmanızın sebebi nedir ?

GÜRSEL TEKİN,BERHAN ŞİMŞEK,BARIŞ YARKADAŞ,MEHMET SEVİGEN VE DİĞERLERİ BEN YOKSAM CHP‘DE OLMASIN DİYEREK 24 SAAT CHP’Yİ YERDEN YERE VURAN KİŞİLER İLE BİR ARPA BOYU YOL ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL DEĞİLDİR…

Bir çok CHP’li seçmen size PİRO diyerek değer veriyordu.

Her gün bir kanalda CHP’nin yeni yönetimini yerden yere vuran Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Mehmet Sevigen ve bunlar gibi bir çok kişi CHP’ye ne verebilir ?

Aslında yazacak çok şey var ama bu kadarı ile iktifa edelim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -30 Mayıs 2026