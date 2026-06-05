Adada yer alan uzun kumsalları, sakin denizi ve Yunanistan’a özgü lezzetlerin ve Yunan kültürünü merak edenlerin tüm bunları bir arada bulağı bir ada olarak ulaşımın daha ekonomik olmasından dolayı tercih ediliyor.

Kos Adasının en önemli özelliği günü birlik giriş çıkışların yapılabileceği yakın mesafede olmasıdır. Yolculuk süresi 20 dakika kadar kısa sürede gerçekleşir. Lüks yaşamın daha ekonomik olması, tarihi kalıntılar ile modern eğlencenin iç içe geçmesinden dolayı tatil için oldukça tercih ediliyor.

Ayrıca Adada yer alan sığ aile plajları, su sporlarına uygun sahilleri ve uzun temiz plajları tatilcilere cazip geliyor. Asklepion Antik Kenti ve Şövalyeler Kalesi gibi köklü tarihi geçmişi’de bu adayı ziyaret etmede tercih sebebi yapıyor.

Kos Adasına Nasıl Gidilir?

Yerli ve yabancı turistlerin tatil için en çok tercih ettiği Yunan adalarından biri olan Kos adasına deniz yoluyla feribot araçlarıyla ulaşım sağlanıyor. Adaya ulaşım için Bodrum Kos feribot seferleri yapan birçok firma yer alıyor. Bu firmalardan biriyle adaya kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

Muğla Bodrum ilçesinden Adaya ve Kos adasında Bodrum’a her iki taraf için gerekli liman bilgilerini şu şekilde aktarabiliriz.

Kos Adasına Feribot Biletini Nasıl Alırım?

Kos Adası'na feribot biletinizi feribot firmalarının web sitelerinden veya firmaların rezervasyon bilet satış telefonlarını arayarak satın alabilirsiniz. Ayrıca feribotbiletim.com sitesi üzerinden firmaları listeleyebilir ve dilediğiniz firmadan bilet rezervasyon işlemlerini yapabilirsiniz.

Feribot Biletim firmasında Tilos Travel, Bodrum Express Lines, Yeşil Marmaris Lines gibi online bilet platformlarını görebilirsiniz. Güzergah seçimi sonrası bu firmadan ilgili feribot biletini satın alarak Kos adasına seyahat turununuzu başlatabilirsiniz.

Ayrıca bu firmaların kendilerine ait Muğla Bodrum Limanı'nda bilet gişeleri bulunur buradan fiziksel olarak kolayca satın alabilirsiniz.

Bodrum ve Kos Adası Limanı İçin Ulaşım Bilgileri

Bodrum ve Kos limanı ulaşımı rahat ve merkeze yakın şekilde konumlanmıştır. Bodrum limanından kalkan feribotlar yaklaşık 45 dakikada Kos limanına ulaşır. Limandan merkeze ister taksi ister dolmuşa gidebilirsiniz.

Muğla Bodrum Limanı’na Nasıl Gidilir?

Bodrum limanına havaalanında havaş otobüsleriyle yaklaşık 40 dakikada gidebilirsiniz. Ayrıca eğer arzu ederseniz taksi ile daha kısa sürede de yetişebilirsiniz. Eğer özel aracınızla gidiyorsanız aracınızı limana çok yakında bulunan otoparka park edebilirsiniz. Bodrum limanı mesafe olarak Ziraat bankasına yaklaşık 80 metre, markete 150 metre ve Bodrum Merkez garaja yaklaşık 500 metre mesafededir.

Kos Adası Limanına Nasıl Gidilir?

Kos adası limanı bir diğer adıyla İstanköy limanı, şehre çok yakın ve merkezi bir konumdadır. Adada düzenli bir otobüs hizmeti mevcuttur. Otobüs güzergah ve programları Kos limanın’da ve otobüs duraklarında İngilizce ve Yunanca yayınlanıyor. Ayrıca limana vardığınızda taksi tutma imkânınız da bulunuyor. Bunun dışında şehirde ve limanda dolaşmak için gelişmiş 4 tekerlekli motorlar da bulunuyor. Adayı yürümeden gezebilmek için uygun fiyatlı mini tren hizmeti de satılıyor.

Kos Adası Seyahati İçin Merak Edilenler ve Cevapları

Kos adasına gitmek isteyenler için rehber niteliğinde cevapladığımız bazı sorular yer alıyor. Vize ve gümrük işlemleri, bağaj kısıtlamasının olup olmadığı, biletin iptali durumunda ücretin yansıyıp yansımadığı gibi soruların cevapları.

Kos Adası İçin Vize İşlemleri Nasıl İlerler?

Kos Adası diğer Yunan adalarında olduğu gibi kapıda vize ile girişe izin vermektedir. Ancak feribot yolculuğunuzdan önce mutlaka resmi makamlardan kapıda vize uygulamasının aktif olup olmadığını teyit etmenizi tavsiye ederiz. Kapıda vize uygulaması sadece Yunan adalarını kapsamaktadır. Yunan anakarasını ve havalimanlarını kapsamıyor. Ayrıca pasaportunda KKTC damgası olan pasaportları Yunan makamlar kabul etmemekte ve kapıda giriş vizesi vermemektedir. Ayrıca pasaportunuzun yıpranmamış olması ve en az 2 adet boş sayfa bulunması gerekiyor.

Yunanistan Adaları İçin Geçerli Gümrük Kısıtlama Miktarı Ne Kadar?

Diğer tüm Yunan adaları gibi, Kos adası da gümrük yasalarına uymak zorundadır. Bu sebeple gümrükten geçerken 10.000 € veya üzeri tutarları beyan etmeniz gerekiyor. Eğer 10.000 € üzeri bir tutar ile Kos adasına giriş yaparsanız tutar üzerinden %25 ceza uygulaması yapılıyor.

Kos Adasına Giderken Feribotta Bagaj Kısıtlaması Var mı?

Bodrum kos ya da kos bodrum arasındaki feribot seferlerimizde, kendi taşıyabileceğiniz kadar bagaj getirebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Ancak içeriğinde yasa ile belirtilmiş, ateşli silah, çeşitli kimyasallar vb gibi taşınması yasak olan malzemeler kesinlikle taşınmaz.

Feribot Biletini İptal Edilebilir mi?

Yasa gereği, Bodrum kos feribot bileti alındıktan sonra iptal edilemez ve iade edilemez. Ancak bir defaya mahsus olmak üzere feribot bileti açığa alınabilir. Ayrıca tarihi geçen biletler de geçersizdir. Kaybolan yolcu biletlerinde de iade yapılmaz. Bu durumda yolcu, tekrar bilet almalıdır. Bazı olağanüstü olaylarda veya hava muhalefeti sebebiyle, biletiniz önceden haber verilerek iptal edilebilir. Bu durumda iade yapılıyor.

Feribot Bileti Değişiklik Ücreti Var mı?

Alınan feribot biletleri hiçbir şekilde iptal veya iade edilemiyor. Ayrıca kaybolan biletler için yeniden bilet almanız gerekiyor. Bilet bir defaya mahsus açığa alınabilir. Bu durumda müşteriye herhangi bir ücret yansıtılmaz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)