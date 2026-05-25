Belediye Başkanı Av. Ömer Arısoy Fesleğen dağıtımında şunları söyledi “Evlerinde, işyerlerinde bizi dinleyen ve Fesleğen almak için sepetlerini sarkıtan kıymetli hemşehrilerimi saygı ile selamlıyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

18 yıldır ilçemizin bütün mahallerinde baharın gelişi ile beraber hem halkımıza fesleğen dağıtmak hem de hasbihal etmek için cadde cadde, sokak, sokak dolaşarak halkımızı yaşadıkları yerlerde ziyaret ederek sohbet etme imkanı buluyoruz.

Bugünde 2026 yılının son fesleğen dağıtımını Yeşiltepe mahallemizde yapıyoruz. Bizi bu programımızda yalnız bırakmayan Yeşiltepe Mahalle muhtarımız sayın Hüseyin Erkol’a teşekkür ederim. Zeytinburnu halkımız başta olmak üzere İslam aleminin mübarek kurban bayramını en kalbi duygularımla kutlarım şeklinde konuştu.

YEŞİLTEPE MAHALLE MUHTARI HÜSEYİN ERKOL’DA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu Belediyemizin 18 yıldır yaptığı Fesleğen dağıtımının 2026 finalini Yeşiltepe Mahallemizde yapan belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy bizide davet ettiği için kendisine teşekkür ederim. Bu işlem görünürde bir Fesleğen dağıtımı olsa da asıl önemli yanı mahalle halkı ile yüz yüze görüşüp hasbihal etmek olduğunu söylemek mümkün.

Biz muhtarlık olarak her gün mahalle halkımız ile beraberiz. Bir kezde Fesleğen dağıtımı vesilesi ile bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok memnun ve mutluyum. Biz muhtarlık olarak sünnet şöleni, yılın 365 günü ekmek ihtiyacı olan bazı ailelerimize ekmek alma imkanı, dini bayramlarda ve ramazan ayında erzak ve diğer yardımlarımızı ile her zaman halkımız ile beraberiz.

Başta Yeşiltepe Mahalle halkımız olmak üzere bütün Müslümanların mübarek kurban bayramını en kalbi duygularım ile kutlarım şeklinde konuşan Yeşiltepe mahalle muhtarı Hüseyin Erkol Fesleğen programına katılan herkese teşekkür etti.

