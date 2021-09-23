Muhtar derya akkılıç güneme konu oldu

Proğramda Veliefendi Mahallesinin Sorunları Konuşuldu

Gazeteci Gazar Hüseyin Çetiner Zeytinburnunda Bulunan Muhtar, Dernek Başkanları, Sivil Toplum Kurluşu Temsilcileri , Okul Müdürleri, Başta Olmak Üzere Zeytinburnu İle Alakalı Emek Sarf Eden Herkesin Haberlerini Ve faaliyeetlerini Hiçbir Ücret Talep Etmeden Yayınlıcagını İfade Etti

Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç İse Şunları Söyledi; Özelikle Mahalemizde Bulunan Ahmet Fefikpaşa İlkokulunda Merdivenlerin Tehlike Arzetiğini, Daha Sonra İse Veliefendi İşçi Buloklarının Biran Önce Kentsel Dönüşüme Girmesi Gerektiğini Tehlike Arz ettiğini Ve Bundan Dolayı Biran Önce Kentsel Dönüşüme Girmesi Gerektiğini Arz Etti

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KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)