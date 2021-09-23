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Muhtar derya akkılıç güneme konu oldu

Zeytinburnu Veliefendi Mahalle Muhtarı derya Akkılıç Gazeteci Yazar Hüseyin Çetinerin Yapımcılığını Ve Sunuculuğunu  Yaptığı Gündem Proğramını Konu Oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 12:43
Muhtar derya akkılıç güneme konu oldu
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Proğramda Veliefendi Mahallesinin  Sorunları Konuşuldu

Gazeteci Gazar Hüseyin Çetiner Zeytinburnunda Bulunan Muhtar, Dernek Başkanları, Sivil Toplum Kurluşu Temsilcileri , Okul Müdürleri, Başta Olmak Üzere Zeytinburnu İle  Alakalı Emek Sarf Eden Herkesin Haberlerini Ve faaliyeetlerini Hiçbir   Ücret Talep Etmeden Yayınlıcagını İfade Etti

Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç İse Şunları Söyledi; Özelikle Mahalemizde Bulunan Ahmet Fefikpaşa İlkokulunda Merdivenlerin Tehlike Arzetiğini, Daha Sonra İse Veliefendi İşçi Buloklarının Biran Önce Kentsel Dönüşüme Girmesi Gerektiğini Tehlike Arz ettiğini Ve Bundan Dolayı Biran Önce Kentsel Dönüşüme Girmesi Gerektiğini Arz Etti

Daha Detaylı İzliyebilmek İçin Zeytinköy Tv Youtube kanalı ve www.istnbultimes.com.tr de izliyebilirsiniz

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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