Biz Bitti Demeden Bitmez Sözünü Bir Genel Başkan Söyleyebilir Mi ?

Bu sözü daha önce spor kulüpleri başkanları ve yöneticileri söylemişti. Onların bu sözü söylemeleri gayet normal çünkü 11 futbolcu çıkar sahada güzel bir futbol oynar ve kazanarak biz bitti demeden bitmez diyebilirler.

Ancak bir siyasi partinin genel başkanı bu sözü söyleyemez. Yakın tarihimizde toplumun % 90’ının bildiği ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) DEMOKRAT PARTİ (DP)L DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) DOĞRUYOL PARTİSİ (DYP) Yöneticileri bitti dedikleri için mi bittiler ?

Hayır hiçbir siyasi parti ben artık yapamıyorum benim siyasi hayatım bitti ben yokum dememiştir dememelidir. Bir siyasi partinin bitip bitmediğine ancak seçmen oyu ile karar verir.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Ak Parti Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimlerinde 2.Parti olmalarından sonra kendi seçmen tabanını konsolide etmek için çok tartışılacak bir söz söyledi “BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ” açıklaması yaparak Türk siyaset tarihinde çok konuşulacak sorunlu bir söz hediye etmiştir.

ERDOĞAN CHP’NİN BİR ÇOK ŞEYİNİ ELEŞTİRİR AMA CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YETİŞMİŞ İNSAN ÇOK OLMADIĞI VE DEMOKRASİ TAM GELİŞMEDİĞİ İÇİN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HEM CHP GENEL BAŞKANI İDİ HEM DE CUMHURBAŞKANI DAHA SONRA BU KALDIRILDIMIŞ AMA RTE.BUNU GERİ GETİRDİ …

Siyasiler bir yasal değişiklik yaptıkları zaman getirdikleri ve götüreceklerini hesaplamak zorundadır.

Darbeci General Kenan Evren 1982’de çıkardığı anayasa da kendisini korumak için vatan’a ihanet dışında her türlü eleştiri için bile kanuni zırhlar edinmişti.

RTE.hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı olacağı zaman anayasal değişiklik yaptığı zaman her nedense MAHKEME KARARI İLE Rütbesi düşürülen darbeci Kenan Evren’in anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen hakları daha doğrusu GAK GUK DİYENLERİN İLK MAHKEMEDE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIĞI MADDELERİ NEDEN DEĞİŞTİRMEDİ ?

Bunu nereden çıkardın diyenlerinizin var olduğunu düşündüğüm için başımdan geçen bir olayı size anlatayım…

“yıllar Önce Muhabirimiz bir sokak röportajı yapmıştı.Konuşan şahıs Ensar Vakfı ve Ak parti hükümeti eleştirmişti. Ancak röportaj yayına girdikten yarım sonra muhabirimizi arayıp ben gemilerde şarkı söylüyorum yakamda denizcilik işletmelerinin kimliği var.İşimi kaybetmemek için bunu yayından kaldırımsısınız ricasında bulunmuş. Muhabirimiz beni aradı ne yapalım diye sordu .

Bende işini kaybedip mağdur olmaması için videoyu yayından kaldırın dedim. İki ay sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü beni davet etti. Vatan caddesine gidip ifade verdim. İfademde özetle dedim ki ben videoyu izlemedim zaten yarım içinde yayında kaldırıldı.

Kimse bundan zarar görmedi.Sizin bana izlettiğiniz kopyada sadece eleştiri var.Biz değil cumhurbaşkanına hiçbir vatandaşa hakarete izin verecek videoları yayınlamayız diye ifade verip çıktım.

Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce İstanbul İl Yönetim kurulu üyesi olan AVUKAT Ahmet Özel DAVA açtığına dair celp geldi. Bakırköy Adliyesinde ilk duruşmada konuşan şahsın ifadesi alınmadan davayı açan avukat gelmeden ve YOUTUBE kanalları BASIN Yasasına tabi olmadığı halde 11 ay HAPİS CEZASI BANA VERİLDİ. Üst mahkeme olan İSTNAF’A bu ceza yanlış ve hatalıdır diyerek itiraz ettik ama ne yazık ki oradan da cezamız ONAYLANDI.

DEMEM O ki RTE’nin hem parti genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olacağı yasal düzenlemeleri yaparken diğer siyasi parti liderleri eleştirirken basın’ın hiçbir CEZAİ KAVUŞTURM AYA uğramaz iken DARBECİ EVREN’ in Kendisini korumak için vatan’a ihanet dışında n e yaparsa yapsın cezaya uğramayacak denilerek olağanüstü hakların tanındığı maddeleri neden değiştirmediğini sayın Cumhurbaşkanımıza sormak isterim.

KONUMUZA DÖNECEK OLURSAK BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ SÖZÜ ÇOK YANLIŞ BİR SÖZDÜR…

Sayın Ak Parti Genel Başkanı Biz bitti demden bitmez sözü seçmenin iradesine müdahale değildir de nedir?

Bugüne kadar tarihin derinliklerine gömülen hangi siyasi parti BİZİM MİSYONUMUZ BİTTİ artık seçime girmeyeceğiz dedi ? Hiç birisini bunu demedi.Yok oldukları son seçime göre en çok oyu alacakları iddia ederek seçime girdiler SEÇMEN THE END diyerek sandıkta sizin işiniz sözünü söyleyerek tarihe gömdü.

Diyelim ki Hükümet 2025’de enflasyonu TEK haneye düşüreceğim halkın yaşamı normale dönecek diyor.

Bütün samimiyetimle ifade edeyim ki kim yaparsa yapsın düzgün ve onurlu bir hayat yaşamamızı sağlayan kim olursa olsun bunu yaptığı sürece bizi yönetmesinde zerre kadar şikayetçi değilim. Bunu yapanın dinine diyanetine bakacak da değilim .

Benim için önemli olan ADİL bir yönetim sergiliyor mu sorusuna Cevap EVET İse gerisi teferruattır.

Ak Parti 2002’den bu yana hiçbir şey yapmadı diyenlerden de değilim.Güzel işlerde yaptı. Özelikle 2012’ye kadar.

Daha sonra kuruluş felsefesinden uzaklaşarak hatalar yapmaya başladı. Dershane krizi ile FETÖ’ün daha önce sızdığı devlet kurumlarındaki adamlarının da hükümeti düşürme istekleri ile haklı olarak Erdoğan ‘da sertleşti.

Barış süreci döneminde aldığı riskler kayda değer cesur hareketlerdi. Ülkemize barışın dostluğun ve kardeşliğin gelemsine ramak kalan kim o değerli süreci bozduysan ve ondan sonra verdiğimiz şehitlerin GÜNAHI onların boynuna olsun.

Ancak özellikle 2013’den sonra AK PARTİ’ nin sertleşme süreci ile beraber EKONOMİK BOZULMALAR baş gösterdi.

Özellikle REİS’ in ben ekonomistim çıkışı ile ülkemize koskoca 3 yıl kaybettirmesinden sonra EKONOMİK dengeler olumsuz olarak değişti.

AK PARTİ’ nin şu an en büyük sorunu SAYIN Erdoğan’a HAYIR Diyebilecek birisinin olmayışıdır bana göre. Bir insan her şeyi bilemez .

Son Peygamber Hazreti Muhammed önemli bir konuda SAHABELERİ Yani yardımcıları ile istişare ederken bazen sahabeler ya Resulullah bu dediğiniz VAHİ Mİ Yoksa sizin görüşünüz mü sorunsu sorarlardı o mübarek de hayır bu benim şahsi görüşüm dediği zaman sahabeleri de kendi fikir ve düşüncelerini anlatır ortak akıl ile en doğru kararı verirlerdi.

Bir örnek vermek gerekirse HENDEK Savaşı öncesi nasıl bir savuma yapacaklarını istişare ederlerken SELMAN –I FARİSİ bizim Sasaniler (O ZAMANKİ İRANLILARA VERİLEN AD) Hendek kazarlardı biz de Hendek açarak bir savuma yapalım diye teklifte bulunuyor ve o teklif istişareler soncu kabul ediliyor ve başarı sağlanmış oldu.

ÜLKMEMİZİN bir an önce rayına girmesi için eleştirel yayın yapan bası mensuplarına basın kartı vermeyerek veya verilenlerinkini de yenilememek için sonradan eklenen maddelerin çıkarılıp eski şartlar ne ise onların geçerli olmasını sağlamak başta olmak üzere ADALET ‘te ki Sapmaların bir an önce düzeltilmesi gerekir.

Üstat Bediüzaman der ki “1000 kişinin olduğu bir gemide 999 kişisi suçlu bir kişi suçsuz ise onun için o gemi batırılamaz der.

FETÖ Davalarında Ak Parti’nin kendi vekili Şamil Tayyar Parası olanlar FETÖ borsasına istenen parayı ödediği zaman dışarı çıkıyor.Parası olmayalar da içeride kalıyor demişti yıllar önce .

Kim ne suç işlemişse elbette CEZASINI ÇEKMELİ… Uçak ile halkı bombalayan ile askeri öğrenci veya er iken üst Amirlerinin araca bindirip çatışma ortamına götürdüğü hiç kimseye zararı olmayan biri ile Meclisi bombalayan kişi aynı cezayı almamalıdır.

ÖZETLE Şunu söylüyorum; Hiçbir baskı altında olmayan ADALETLİ DÜRÜST Hakimlerimiz ceza alan veya hak kaybı yaşayan (Örnek; AK PARTİ döneminde basın kartları yönetmeliğinde muhalif gazetecilere zorluk çıkarmak adına yapılan eklemeler ve çıkarmalar genelgelerden çıkarılmalıdır. Bu değişiklilerden dolayı mağdur edilen çok sayıda basın mensubu mevcuttur)

SÖZÜN ÖZÜZ SEÇİMLERDE PARTİ GENEL BAŞKANLARI’NIN BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ SÖZÜ ÇOK YANLIŞ VE SEÇMEN ‘İ TAHRİK EDEN BİR SÖZDÜR.

Bence Erdoğan başta olmak üzere Ak Parti yöneticileri şöyle deselerdi işe yarardı “Bizim siyasi anlayışımızda seçmen’e suç ve kusur bulmak yoktur. 22 Yıldır bize genelde, yerelde ve referandum da oy veren seçmenimiz 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde bizi 2.parti yapmışsa burada hata,kusur,günah yanlış ve eksik bize aittir seçmene değil. Biz şu an enflasyonu düşürmek için çabalayacağız .Ama öyle ama şöyle yaptığımız hata yanlış ve eksikliklerimizi gidermek için 8 sene önce yaşanan darbe girişimi ile yaptığımız hukuki kısıtlamaları ve meslek kurum ve kuruluşlarında yaptığımız değişiklikler ile bazı meslek sahiplerinin haklarında sıkıtı oluşmuş olabilir öncelikli olarak HUKUK alanında insan haklarına uygun bir reform yapacağız halkımız her alanda rahat bir yaşamı hak ediyor deselerdi emin olun başta AK PARTİ’nin kuruluş sürecinde maddi ve manevi bedel ödeyen birisi olarak ben bile yumuşar adamlar hatalarından ders çıkartmışlar gelecek seçimde bir şans daha verilebilir diyebilirdim ama ne yazık ki sağlıklı bir muhasebe yapamıyorlar.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 20. 04. 2024