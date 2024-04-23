Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi 4-5 yaş arası öğrencilerinin yer aldığı gösteride çocuklar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bando-ritim performansları, şiir dinletileri ve kortej yürüyüşü ile karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Sarıyer - İstanbul

Sarıyer Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor. Kutlamaların ikinci günü Çayırbaşı Mahmut Sedat Özsoy Stadı’nda başladı. Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileri ellerinde bayraklarla stat içinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. 11 şubeden korteje katılan onlarca öğrenci tüm stadı kırmızı beyaza boyadı. Yaklaşık olarak bir aydır hazırlık yapan minik öğrencilerin hazırladığı bando-ritim gösterisi ve şiir dinletisi ayakta alkışlandı. Etkinliğin sonunda Sarıyer Belediyesi Sivil Savuma Birimi köpeği Şilan, eğitmeni Halit Canbaş ile birlikte eğlenceli bir şova imza attı. Şilan’ın performansını ilgiyle izleyen minikler, gösteriye alkışlarıyla eşlik etmeyi ihmal etmedi. Etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da miniklerin bayram sevincine ortak oldu.

“DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, aileler ve çocuklara seslenerek, “Bu bayram böyle sadece bir satırla söyleyip geçiştirilecek bir bayram değil. Bu bayram sadece 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına karşılık kutlanan bir bayram değil. Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayram ve dünyada kutlanan tek çocuk bayramı. Ulu Önderimiz işte bu çocuklara, gençlere bu ülkeyi emanet etti ve ilk bayramımız da bu bayram. Çocuklarımızın neşesini ve mutluluğunu görüyorsunuz. Dünyanın en güzel bayramı kutlu olsun.

“DAHA ÇOK ÇOCUĞA HİZMET VERECEĞİZ”

Bizlerin görevleri de geçmişimizi bilmek, 23 Nisan 1920’de kurulan meclisten önce ülkede neler yaşandığını unutmamak, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının neler başardığını unutmamak, bu ülkenin nerelerden alınıp nerelere getirildiğini unutmamak, tarihini bilmek ve sahip çıkmak çok önemli. Bu çocuklarımız yarının büyükleri, liderleri, doktorları, mühendisleri, bilim insanları olacaklar. Bu ülkeyi biz çocuklarımıza emanet edeceğiz. Ne mutlu sizlere ki böyle çocuklar yetiştiriyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza hizmet verdiğimiz kreşlerimizi, SAGEM’lerimizi, akademimizi daha da artıracağız. Daha çok çocuğa, daha çok aileye hizmet vereceğiz. Daha mutlu kocaman bir aile olacağız. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)