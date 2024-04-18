Cemal Tarancı yaptığı yazılı açıklama ile 18 Temmuz 2024 Tarihinde yapılacak TFF Seçimli Genel Kurulunda, TFF Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Türk futbol tarihin en kaotik sezonunu yaşadığımız hepimiz tarafından aşikar.
TFF Başkanı ve yönetimine olan güven bunalımı gittikçe büyüyor, , hakemlerimiz büyük bir baskı altında, futbolumuzun marka değeri sürekli düşüyor, etik değerlerin dağınıklığı ve kurumlar arasında saygı erozyonu kaosun bir başka tezahürü.
Kısacası Türk futbolunu iyi yönecetek ehil kadroların acilen işbaşına gelmesi gerekiyor. Uzun yıllardır futbolun içinde hem sporcu hem de yöneci olarak görev yapan birisi olarak son zamanlarda yaşananların hepimizi derinden üzdüğünü bilmekteyim.
TFF’nin bu yönetimi ile Türk futbolunun içinde bulunduğu kaosu çözmek bir yana daha da büyükmektedir. Hiç vakit kaybedilmeden seçimli genel kurulda sporun içinden gelen liyakatlı,vizyon sahibi, adaletli ve her kulübe eşit mesafede olacak kadroların işbaşına gelmesi elzemdir.
İşte bu sebeplerle herkesin saygı duyacağı, ehil ve adaletine güvenilecek bir aday olarak TFF Başkanlığı adaylığımı tüm kamuoyuna açıklıyorum. Bu minvalde hemen çalışmalarıma başlıyor ve kuracağımız uluslararası deneyimli ve farklı ihtisas ( milli sporcu, hukukçu, finans vs) sahibi güçlü yönetim kadrolarımızla, güven bunalımını hemen çözeceğimizi, Türk futbolunun içinde bulunduğu kaostan kısasürede çıkaracağımıza ve Türk futbolunun marka değerini hızla yükselteceğimizi ilan ediyorum.
SPOR,İŞ VE SİYASET İNSANI CEMAL TARACI KİMDİR ?
Cemal Tarancı Doğu Türkistanlı bir ailenin evladı olarak...
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner