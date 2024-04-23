Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında gelenek bozulmadı. Günlerdir renkli 23 Nisan kutlamalarına ev sahipliği yapan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bugün koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Senanur Turan'a bıraktı. İki başkan arasındaki diyaloğun temelinde ise sokak hayvanları ve çocuk meclisi yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Sarıyer - İstanbul

KUTLAMALARDA YOK YOK

Sarıyerli çocukların günlerdir doyasıya eğlendikleri 23 Nisan kutlamalarının finali gerçekleşti. Birbirinden farklı atölyelerden palyaço gösterilerine, şişme oyun parklarına, dans etkinliklerine, sportif oyunlara, sihirbaz, animasyon, jonglör ve sahne gösterilerine kadar daha birçok etkinliğin gerçekleştiği kutlamalarda çocuklar aileleriyle beraber unutulmaz bir bayram yaşadı. Sarıyer Merkez Atatürk Anıtı önünüde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Yusuf Ziya Öniş Kapalı Spor Salonu'ndaki resmi tören katılan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu burada gerçekleştirilen halk dansları gösterisini izleyerek çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN AKSU, KOLTUĞUNU MİNİK SEMANUR’A TESLİM ETTİ

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 23 Nisan’da koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Senanur Turan’a bıraktı. Sarıyer Belediyesi Başkanlık makamında bir araya gelen iki başkan arasındaki konuşmanın temelini; sokak hayvanları ve çocuk meclisi oluşturdu. Minik başkan Senanur Turan makamda yaptığı konuşmasında Başkan Aksu’dan hayvan haklarına dikkat edilmesini talep etti ve konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Çöplerin ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz çöplerimizin içerisine cam kırıkları attığımız zaman hayvanlar yaralanabiliyor. Kışın özellikle hayvanlar yemek bulmakta zorlanıyor o yüzden çöplerimizi atarken dikkatli olmalıyız.”

Konuşmasında SMA hastası çocukları da unutmayan Senanur, hasta çocuklar için Başkan Aksu’dan destek istedi. Çocuk Meclisleri hakkında fikir alışverişinde bulunan iki başkan konu hakkında şu başlıklara değindi: “Çocuk Meclis’lerinin olmasını önemsiyoruz. Çünkü bu meclislerle çocuklar yapılan atölyelerde aktif olarak rol alıyor ve haklarını öğrenebiliyorlar. Burada alanın kararların da tüm çocuklar için yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalarla dünyayı çocukların gözünden görmüş oluyoruz bu yüzden meclislerin bize yön vermesi çok kıymetli.”

MECLİS’TE DE KOLTUKLAR ÇOCUKLARIN OLDU

23 Nisan günü yapılan Sarıyer Belediye Meclisinde de koltuklar çocuklara bırakıldı. Sarıyer Belediye Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir’in görevini üstlenen Cumhuriyet çocuklarının gündeminde ise daha fazla spor ve sanat faaliyetlerinin olması yer aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)