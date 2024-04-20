Merak ettim acaba ben de fantezi çorap mı satsam diye. Baktım ülkenin gayri safi hasılası 28 trilyon dolar. Nasıl bir rakam bu çözemedim. Dediler ki Çin, Japonya, Avrupa’yı üst üste koy yine o boyuta ulaşamıyor. Ne satsan gidiyor. Sonuçta biz de Türkiye olarak bugüne bugün 800 milyar dolarlık bütçe ile karamürsel sepeti değiliz, ama dolar olmuş 35₺, gel de satma.

Sordum bizim enişteye sen bu tahtayı nasıl satıyorsun diye. Amazon elli tane soru soruyor, zip’inden itin no’suna kadar. Ne zipten anlarim ne itinden. Adamın umrunda değilsin. Zaten garbın afakını sarmış Çinlilerle Hintliler. Yok dedi, rekabet var ama kazanç da var. Cebelleşme kendin çözmeye dedi, Amerikanin fethini önden giden türk muhasebecileri halletmiş. Bul bir tane amerika’da muhasebeci. Hem türkçe derdini anlatırsın, hem de işini çözerler. Hatta istersen sana orda bir adres ayarlarlar. Postan suyun buyun oraya gelir. Aylık 10 dolara adres hazır. Miami'de istersen adresi, o fiyata zor ama geride var 49 eyalet illa ki beğenirsin birini dedi. Delaware diye de tutturma. Sende yat alacak tip yok, para hiç yok dedi. Doğru dedim.

Başladık işe, çorap öreceğiz mecbur. Esasında çorap dediğim takke tesbih gibi üstü matrak görselli yazılı çoraplar, illa ki tutar. 350 milyon kafa 700 milyon ayak, gerçi çoraplar çift çift gidiyor ama olsun.

Meğerse orada depo işi yapanlar da varmış, yolluyorsun malını oraya, onlar senin için Amazon’a yolluyor, iadelerini de alıyormuş. Anlayacağın teşkilat sağlam.

Sözün kısası, Abd hala dünyada canlı bir pazar. Ne covid, ne bir araya gelen Rus’u Hintlisi, Çinlisi bir ses getiremedi henüz. Bir ara biri sanki Çin’de sakız satıp köşeyi dönerim demişti, ne oldu akıbeti bilmiyorum. Ama Abd'de altyapı böyle kurulmuşken, denemekte fayda var diye düşünmüyor değilim.

Bir de Etsy varmış, çorap orada da gider gibi. Onu da başka sefere yoklayalım.

