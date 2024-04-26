Bir çok gazetecinin katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorunları konuşuldu

Basın Platformu etkinliğine başkanlık yapan Gazeteci Mehmet Remzi Tanış Türkiye ‘de gazetecilerin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek ” Gazetecinin onurunun gururunun ayaklar altına alınmadığı, hak savunuculuğunu yapmak üzere hepimizin dayanışma içinde olması gereken bir oluşumdur Basın Platformu. Kişisel menfaatlerin ön plana atılmadığı bu oluşumda, gazetecilik adına mücadeledir amacımız. Bu akşam burada başladık ve tüm Türkiye’de hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz ” dedi.

İLK MELEKEİ ÇALIŞTAY MARDİN’DE

Çok sayıda gazetecinin katılım gösterdiği “Birinci Basın Platformu” etkinliğinde, gazetecilerin sorunlarını ifade ettiği interaktif bir söyleşi gerçekleşti.

Etkinlikte söz alan gazeteciler, yaşanılan sorunları masaya yatırarak, sorunların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların neler olabileceği hususunda fikir beyan ettiler.

Yapılacak çalışmalara yönelik istişarelerde bulunan gazeteciler ortak paydada buluşarak, ilk olarak Mayıs ayında Mardin’de gerçekleşecek “Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor Çalıştayı” düzenlenmesine karar verdiler.

YOĞUN BİR KATILIM YAŞANDI HERKES MUTLU OLDU

Florya Hak Evrensel Hatay Sofrasında gerçekleşen, yemekli istişare toplantısında Gazeteci – Basın Platformu’nun ilk Başkanlığını yürüten Mehmet Remzi Tanış ‘ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye İstanbul Times Gazetesi,İstanbul Times Tv’nin kurucusu ve imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, Gerçek Tv den Ali Tarakçı, Dilek Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Basın danışmanı Metin Karakoç,Kent Yaşam Gazetesi İmtiyaz sahibi Celal Karaali, Tv 100 Muhabiri ,Müge Yücetürk, Zerrin Türkoğlu, İlke Duyan, Emin Beyaz, Yılmaz Birinci, Filiz Özsoy, Barış Çelik,kent Yaşam haberi müdürü Tayfun Ercan,Yılmaz Birinci,Tamer Altun,Sevda Durgun,Leyla Peker, Levent Çekiç, Mehmet Erdağı, Şenay Bodur, Lonca Medya’dan Nurhayat Varol ve Durbey Duran , Baturay Tarakçıoğlu, İrem Canyanar, Hakan Eser gibi birçok gazeteci katılım sağladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)