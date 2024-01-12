Asgari ücretin yada emekli maaşının attırılması tek başına bir anlam ifade etmez.

Kısa süre önce 11.402 TL Olan Asgari ücret 1 Ocak 2024’de başlamak kaydı ile 17.002 TL ye çıkarıldı. Daha asgari ücretli bu maaşını Şubat 2004’de alacak .

Asgari ücretin artacağı konuşulduğu Aralık 2023’de ,Marketler,ev kiraları ,kısaca iğneden ipliğe her bir zam geldi.

1 Ocak 2024’de geçerli olacağına karar verilen 17.002 TL lik asgari ücretin belli olmasından sonra bir zam daha yapıldı mı…

Bir zamda maaş alınan Şubat ayında yapılacak olan artış çalışanın cebine girmeden uçup gidecek.

ÖNEMLİ OLAN PARANIN ALIM GÜCÜ

Şu an tedavüldeki en büyük para birimimiz olan 200 TL 2009’da çıktı zaman tam 132 dolar yapıyordu.Bugün ise 200 TL 7 dolar bile yapamıyor.

Hakeza o gün bu para ile tam 20 Kg. kıyma alınabiliyorken bugün 680 gram zar zor alınıyor.

Özetle paramız 14 yılda % 97 erimiş dersek siz bunu her ürün ve hizmete uygulayabilirsiniz.

ÜRETİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAPMADAN SADECE TÜKETEN BİR TOPLUM OLDUĞUMUZ SÜRECE BU CENDEREDEN KURTULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR…

Elbette bizi yöneten hükümet de enflasyonun bu kadar yüksek olmasını istemez. Ancak uygulamaya çalıştığı yanlış siyasi politikalar bizi buralara kadar getirdi.

Yıllar önce Bulgaristan para biri olan Leva ve Gürcistan’ın para birimi olan Lari bizim TL den daha değersizdi. Bugün bir leva 16.84 TL olmuş. Bir Lari ise 11.18 TL olmuş…

Bu iki ülke insanları daha düne kadar valiz ticareti yaparak ayakta durmaya çalışırken bugün Bulgarlar günü birlik Edirne’ye traş olmaya geliyorlar.

DAR GELİRLİ,HELE EVİ OLMAYIP KİRACI OLAN ÖLSÜN MÜ ?

Buna cevabım net ve kısa olacak…İstanbul’un en uzak ilçesinde bile 70 M2 lik bir dairenin kirası için 12 veya 13 bin TL den aşağı fiyat isteyen yok. Tek Maaş ile artık İstanbul’da geçim hayal oldu.

İnsanları işe alırken de çok yanlış kıstaslarla ile hareket ediliyor. Bu da insani değil .Normal şartlar altında firmalar yapılacak işi söyler o kişi yapacak olan kişi de baş vururu ve işe alınır.

Ama biz de sanki manken alıyorlar gibi kriterler öne süren çok sayıda iş yeri var.

Diyelim ki bir kişi 45 yaşına gelmiş bir çok yerde çalışmış tecrübesi var ve emekliliğine 2/3 yıl var çalışması gerekiyor ama engel üstüne engel koyulduğu için iş bulmakta zorlanıyor.

Oysaki ,iş yerleri yapılacak işi söyleseler ve o kişi yapabileceğine inanan kişiler başvurduğu zaman şan tanımaları yararlı ve adil olan bir yaklaşım değil mi ?

İşin özü bu şartlar altında bir yaşam sürmek artık hiç de kolay değil. 100 Yıllık Türkiye Cumhuriyetinde hiç biz zaman bir emekli maaşının ve asgari ücretinin tamamının bir ev kirasına yetmediği son 2/3 yıldır şahit oluyoruz .

Bundan 5/6 sene önce bir kişi çalışıp 5/6 kişilik ailesine bakarken bugün3-4 kişi çalıştığı halde bir aileye bakmakta zorlanıyorsa burada bir sorun yok mudur ?

Sorun olduğu kesin ama bu sorunların oluşmasına zemin hazırlayanlar ne hikmetse bir türlü halk’a hesap vermiyor.

Muhalefet partileri de bu konuda ciddi bir eleştiri yaparak yaşadığımız gerçek sorunları ne yazık ki kamuoyunun dikkatine sunamıyor.

Bu yazımı şu cümleler ile noktalamak isterim ”Ülkemizde bunca sorun ve problem var iken iktidar ve muhalefetin sanki hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmeleri daha büyük sorular doğuracağı kesindir”

İstanbul Times – Fatma Ozan