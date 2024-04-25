ADAR TARHAN MASA BİRİNCİSİ ve TAKIMI PAÜSA TÜRKİYE YILDIZLAR TAKIM SATRANÇ ŞAMPİYONU OLDU...

20-24 Nisan 2024 tarihlerinde Karaman Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında 18 yaş genel (U18) kategoride sporcular IM Adar TARHAN, FM Arda ÇAMLAR, FM Muhammed Emin ARSLAN, Hayri Beyhun ŞENEL ve Tunahan YILDIZ’dan oluşan Pamukkale Üniversiteli Satranç Ve Akıl Oyunları Spor Kulübü tüm maçları kazanarak şampiyon, IM Adar TARHAN birinci masa birincisi oldu. Bu sonuçla takım olarak 20-28 Haziran 2024 tarihlerinde Rodos’ta yapılacak Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası (European Youth Team Chess Championship 2024) ’nda ülkemizi temsil edecekler.

IM ADAR TARHAN’IN ÖNCEKİ BAŞARILARINDAN BAZILARI

Başarılı sporcumuz Adar, 2007 yılında İstanbul’da doğdu. BİLFEN Florya İlkokulu (2017) ve BİLFEN Halkalı Ortaokulu (2021) mezunu. Halen, Özel İstanbul ENKA Lisesi 2023-2024 dönemi 10. sınıf öğrencisidir. 2013 yılında 6 yaşında iken satranca başladı. 2021 yılında CM (Candidate Master), 2022 yılında FM (FIDE Master) ve 2023 yılında IM (International Master) unvanı aldı. 29th Abu Dhabi International Chess Festival – Abu Dhabi Masters Chess Tournament (Abu Dhabi/UAE, 14-25 August 2023) turnuvasında 2625 ELO performans ile ilk GM normunu hak kazandı. Pratik ve teorik çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Adar, üst düzey satranç ustası olma yolunda ilerlemektedir.

Adar’ın bazı başarıları;

-Dünya Okullar Satranç Şampiyonası (2023 Rhodes/Greece, 13-23 Apr 2023), 17 Yaşaltı Dünya Şampiyonu

-Word Schools Team Championship 2023, Aktau/Kazakhstan, 03-08 Ağustos 2023, Istanbul ENKA High School (İstanbul Enka Lisesi) U18 takımı Dünya Şampiyonu ve tüm maçlarını kazanarak (8/8) masa birincisi oldu.

-Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 2022 (European School Chess Championship), Rodos/Yunanistan, 21-29 Nisan 2022, Avrupa Dördüncülüğü,

- Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası 2019 (EuropeanYouth Team Chess Championship 2019), Pardubice/CzechRepublic, 10-18 Jul 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü U12 Takımı olarak Avrupa Dördüncülüğü,

- Dünya Okullar Satranç Şampiyonası-2016 (World School Chess Championship 2016),Sochi/Rusya, 02-12 Aralık 2016, 9 yaş genel (U09) Dünya Onbirinciliği,

- Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 2014 (World School Chess Championship 2014),Juiz De Fora/Brezilya, 25 Kasım-05 Aralık 2014, 7 yaş genel (U7) katılımı, Dünya Onunculuğu,

-Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 17 Yaş Türkiye Şampiyonu , Antalya, 20-27 Ocak 2024.

-2023 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya Mirage Park Resort Hotel, 01-10 Aralık 2023 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası İkincisi.

-2022- 2023 Türkiye Satranç Süper Ligi (Isbank of Turkiye Chess Super League-2023), Ankara, 09-20 Temmuz 2023, 2. IM Normu 6.5/9 ve +2450 ELO performans, (+ 28.40 ELO), U20 Masa üçüncüsü.

-Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 16 Yaş Türkiye Üçüncüsü , Antalya, 21-28 Ocak 2023.

-Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 15 Yaş Türkiye Şampiyonu , Antalya, 22-29 Ocak 2022.

-2021 Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü Yıldızlar Takımı olarak,Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonası Türkiye İkincisi, Mersin, 11- 15 Kasım 2021

-Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 14 Yaş Türkiye Şampiyonu , Konya, 27 Ağustos-03 Eylül 2021.

-Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 13 Yaş Türkiye Üçüncüsü, Antalya, 18-25 Ocak 2020.

-Türkiye Küçükler Satranç Takım Şampiyonası Finali 2019, İTÜ Spor Kulübü U12 Takımı olarak Türkiye Şampiyonluğu , Çorum, 17–23 Mayıs 2019.

-Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası, 12 Yaş Türkiye İkincisi , Antalya, 19-26 Ocak 2019.

- Okul Sporları Küçükler Takım Türkiye Şampiyonası 2018 Türkiye Dördüncülüğü (Özel BİLFEN Halkalı Ortaokulu Küçükler Takımı olarak), Kütahya, 02-06 Mayıs 2018.

-Okul Sporları Küçükler Takım Grup Yarışması Grup Birinciliği, Özel BİLFEN Halkalı Ortaokulu Küçükler Genel Satranç Takımı olarak, Tekirdağ, 15-16 Ocak 2018.

- Türkiye Küçükler Şampiyonası 10 Yaş Türkiye Dördüncüsü , Antalya, 22-27 Ocak 2017.

-2022-2023 İstanbul 19 Mayıs Gençlik Kupası İkincisi, Esenler/İstanbul, 19-20Mayıs 2023.

-2022-2023 İstanbul Gençler (U20) İl Birincisi, Esenyurt/İstanbul, 06-13 Mayıs 2023.

-İstanbul ENKA Lisesi olarak, İstanbul Okul Sporları 2. Bölge Gençler Takım İkinciliği, Eyüpsultan/İstanbul, 16-19 Ocak 2023.

-Türkiye Kupası İstanbul Birincisi, Eyüpsultan/İstanbul, 07-08 Ocak 2023.

-Yıldızlar 16 Yaş İstanbul İkincisi, İstanbul/Esenler, 26-27 Kasım 2022.

- THY Spor Kulübü Yıldızlar Takımı olarak, Yıldızlar Takım İstanbul Birinciliği, İstanbul/EyüpsultanAxis İstanbul AVM, 16-17 Nisan 2022

-Yıldızlar 15 Yaş İstanbul Birincisi, İstanbul/Esenler, 27-28 Kasım 2021

-Yıldızlar 14 Yaş İstanbul Birincisi, İstanbul/Esenyurt, 7-8 Ağustos 2021

- THY Spor Kulübü Yıldızlar Takımı olarak, Yıldızlar Takım İstanbul Birinciliği, İstanbul/Esenyurt, 31 Temmuz - 01 Ağustos 2021

- BİLFEN Halkalı Ortaokulu Yıldızlar Takımı olarak, İstanbul Okul Sporları Yıldızlar Takım Birinciliği, İstanbul/Sarıyer, 12-14 Şubat 2020.

- Yıldızlar 13 Yaş İstanbul Birincisi, İstanbul/Ataşehir, 02-03 Kasım 2019

- İTÜ Küçükler Takımı olarak, İstanbul Küçükler Takım Birinciliği, İstanbul/Eyüp, 06-27 Nisan 2019.

- BİLFEN Halkalı Ortaokulu Takımı olarak, İstanbul Okul Sporları Küçük Takımlar Birinciliği, İstanbul/Bakırköy, 06-08 Mart 2019.

Türkiye’nin ve Dünya’nın en iyi sporcuları arasında yer almayı hedefleyen yıldızımız, her maçına titizlikle hazırlanıyor.

Satrancı her yaştan kişiye tavsiye ediyor ve satrancın kendisine katkısını şöyle dile getiriyor; "Analitik düşünme ve farklı bakış açıları ile hadiselere bakma becerimi geliştirdi. Her konuda kendimi geliştirmeme yardımcı oldu, sabırlı olmayı öğretti, daha fazla sosyalleşmemi, başka ülkeleri görmemi, burslu okumamı sağladı."

Sevgili Adar, hedeflerin için attığın her adımda yanındayız. Seni heyecanla izlemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz.

http://tky.tsf.org.tr/

http://tky.tsf.org.tr/tr/component/turnuva/?task=fileview...

http://tky.tsf.org.tr/tr/component/turnuva/?task=fileview...

https://www.tsf.org.tr/.../17436-karaman-da-sampiyonlar...

https://chess-results.com/tnr926757.aspx?lan=8

https://www.europechess.org/european-youth-team-chess.../

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)