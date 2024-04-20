DEVA PARTİSİ,GELECEK PARTİSİ,DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİLERİ KENDİLERİNİ FES EDİP YENİDEN REFAH PATTİSİ ADI ALTINDA TEK PARTİ OLARAK GÜÇLÜ BİR ÇIKIŞ YAPMALARININ ZAMANI GELDİ,GEÇİYOR...
İsimlerini verdiğimiz DEVA,GELECEK,SADAAT Ve DEMOKRAT Partinin 50’ye yakın milletvekili var .Yeniden Refah’ın 4 vekili var toplamda 50’nün üstünde milletvekili var. Ak Parti 31 Mart seçiminden sonra biraz nefes aldıktan sonra başta Yeniden Refah olmak üzere burada adı sayılan partilere ciddi bir baskı uygulayacaktır.
ÜLKENİN GÜÇLÜ VE UMUD VEREN BİR PARTİYE İHTİYAÇ VAR
Seçmen bölük pörçük küçük partilerden daha ziyade güçlü,kararlı ve istikrar vad eden bir siyasi partiye ihtiyaç duyar.
Aklın yolu bir son yerel yönetim seçimlerinde aldığı oy bakımından ülkemizin 3.büyük partisi olan Yeniden Refah partisinin aynı görüşte olan partileri çatısı altında birleştirmelidir.
Dr.Fatih Erbakan Yeniden Refah Parti genel başkanı,Ahmet Davutoğlu dış ilişkilerde sorumlu genel başkan yardımcısı,Ali Babacan Maliye ve Ekonomik işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Birol Aydın,( Bülent Kaya,Mustafa Kaya) Eğitim ve Dini konular ile akalı genel başkan yardımcılığı,Gültekin Uysal siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı bir oluşum seçmen’e güven verir.
YENİDEN REFAH PARTİSİNİN BUNDAN SONRA GÜNDEMİNDE NE OLMALI ?
Ekonomi,Hukuk,adalet Reformlarını hemen planlamalı. Adil düzen hükümlerinin uygulamaya geçmesi için yeni bir güncelleme yaparak halkın ekonomik,hak hukuk adalet isteklerine cevap verecek düzenlemeler yapmalıdır.
Yeniden Refah Partisi yöneticileri ve haberde adı geçen diğer partilerin akla ve mantığa uygun projeleri halk’a sunsalar seçmen Alk partiye bir şans daha tanımaya düşünmez ama bu partiler küçük olsun benim olsun mantığı ile hareket ederlerse bir sonraki seçimde yok olup gidecekler.
Genel başkanlar nefislerine göre değil de ilmi esaslara göre hareket etmezlerse bir sonraki seçimde Yeniden Refah en fazla 30-40 vekil çıkarabilir diğerleri de tarih sahnesinde silinip giderler.
Halkın sorunlarına odaklanmış her gün bir sorunu eş zamanlı bütün ülkede gündeme getirip bu soruları ancak YRP kadroları çözer konusunda bir çalışma yapılmaz ise işleri zor hatta her bir genel başkan ve ekibi tarih sahnesinden silinip giderler. Biz basın olarak halkın ortak sesine kulak vererek bu teklifi yaptık.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner