Ümraniye pet sağlığı hizmeti hakkında şimdi bilgi alabilirsiniz.

Ümraniye'nin Veteriner Hizmeti İhtiyacı

Ümraniye, İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olarak, hızla büyüyen bir pet nüfusu barındırmaktadır. Bu artış, ilçede kaliteli ve kapsamlı veteriner hizmetlerine olan talebi de önemli ölçüde artırmıştır. Exen Veteriner Kliniği, bölge sakinlerinin bu artan ihtiyacını karşılamak üzere en ileri tıbbi teknolojilerle donatılmıştır. Modern tıbbi imkanlar sayesinde, klinik, petlerin her türlü sağlık sorununa hızlı ve etkin çözümler sunarak bölgedeki lider veteriner sağlık merkezi olma konumunu güçlendirmektedir.

Kliniğinin Öne Çıkan Özellikleri

Exen Veteriner Kliniği, petlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli tüm tıbbi imkanları sağlar. Gelişmiş dijital röntgen, ultrasonografi ve laboratuvar test cihazları ile donatılan klinik, petlerin sağlık durumları en ince detaylarına kadar incelenmektedir. Ayrıca, rutin sağlık kontrollerinden ciddi cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak, her bir petin özel ihtiyaçlarına uygun tedaviler uygulanmaktadır. Klinik, ayrıca sektördeki diğer kliniklerden farkını, pet sahiplerine ve onların değerli dostlarına gösterdiği özen ve hassasiyetle belirginleştirir.

Exen Veteriner Kliniği'nin bu özellikleri, Ümraniye ve çevresinde yaşayan pet sahipleri için hayati bir kaynak olma özelliğini pekiştirmektedir. Klinik, bölgede sağlık hizmetlerini sürekli iyileştirerek, petlerin ve sahiplerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Müşteri Memnuniyeti ve Destek Hizmetleri

Müşteri memnuniyeti, Exen Veteriner Kliniği'nin öncelikleri arasındadır. Her bir pet sahibine özel ilgi gösterilir ve danışmanlık hizmetleri ile pet sahipleri, evcil hayvanlarının sağlığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilir. Klinik, olası sağlık sorunlarında erken uyarı sağlayarak, pet sahiplerinin önlem almasını kolaylaştırır. Acil durumlar için de 24 saat ulaşılabilirlik ve hızlı müdahale kapasitesi sunarak, güvenilir bir destek sağlar.

Kliniğe Ulaşım ve Konum Bilgileri

Klinik, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, merkezi bir konumda yer almaktadır. Üsküdar gibi komşu ilçelere de yakınlığı sayesinde, Ümraniye ve çevre ilçelerden gelen pet sahipleri için ulaşım açısından idealdir. İletişim Bilgileri

• Telefon Numarası: +90 533 034 63 90

• Adres: Tantavi, Estergon Cd. Exen İstanbul Sitesi F Blok 24F İç Kapı No:1, 34764 Ümraniye/İstanbul