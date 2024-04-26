İş lafa gelince Amerika Birleşik Devletleri kendisini özgürlükler ülkesi olarak dünyaya lanse diyor.

Siyonist katil terörist Netanyahu ve şebekesinin 7 Ekim 2023’den bu yana tam 7 aydır tespit edilen rakamlara göre 45 bin civarında çocuk,kadın ve sivil vatandaşı katlettiği için ABD üniversitelerinde eğitim gören gençlerin ABD yasalarına göre demokratik bir hak olan protesto ve gösteri haklarını kullandıkları için ABD ‘MEDYASI ve FİNANSINA hükmeden Yahudiler ile iyi geçinmek uğruna haksızlık ve katliamları durdurun, özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulsun diyen gençlere karşı ŞİDDET ile bu haklarını kullanmaları SERT VE KABA BİR şekilde engelleniyor.

Yazıklar olsun özgür olduğunu iddia eden şeytan Amerika’ya… Çünkü siyonistlere güzel görünmek için hak,hukuk adalet ve özgürlüğü ayaklar altına alacaksın tarih bunu unutmayacak AMERİKA.

ALMANYA ,İNGİLTERE VE FRANSA SİZİN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINIZ SİYONİSTLERİN KATLİAMINA KADARMIŞ …

Almanya IRKÇI Hitlerin yaptığı söylenen katliamlarını unutturmak için medya ve finansa hakim siyonitlerden aferin almak için demokratik protesto haklarını kullanan kendi halkına karşı karga tulumba tutuklamalar yaparak konu siyonistler olunca kimse benden hak,hukuk ve adalet beklemesin dercesine DÜNYADA MEDYA VE FİNANSA’A HAKİM olan siyonistlerin gazabını almamak için her türlü rezilliği yapıyorlar.

MÜSLÜMANLAR BU TÜR ZELİL VE REZİLLİKLERİ HAK EİDİYOR MU ?

Tarihte bir hikaye anlatılır okuma yazma bilmeyen bir Yahudi’nin İbranice basılan bir gazete satın aldığını görenler MOŞE sen okuma yazma bilmiyorsun neden gazete alıyorsun demişler. MOŞE’Nin cevabı çok manidar evet okuma yazma bilmiyorum ama bu gazete dilime ve dinime hizmet ediyor o gelişsin diye her gün bir gazete satın alarak destek oluyorum demiş.

Bakınız bu satırların yazarı fakir sadece İslami inancı ön planda olan kişilerde ülke ve dünya genelinde sesimizi duyuRmak için ULUSLARARASSI DEĞERİ olan tescilli markamız İstanbul Times ile 17 yıldır yayın yapıyoruz.

Çok şükür gerek yazılı gerekse görsel haberlerimiz ile ciddi bir kitleye ulaşıyoruz.Ancak bugün bütün dünyaya MEDYASI VE FİNASAN Gücü ile hükmeden Siyonistlere kızan MÜLÜMAN HACI HASAN ABİ SEN KENDİ MEDYAN İÇİN NE YAPTIN ?

Siyonistlerin fikir babası THEDOR HERZEL 1897’de İngiliz elçisi aracılığı ile Osmanlı padişahı Sultan 2.Abdulhamid ile görüşmeye geldiği zaman 2200 yıl önce kovuldukları Kenan diyarı olarak bilinen bugünkü Filistin topraklarına gitmek istediklerini söylediği zaman niyetlerini bilen padişah bu siyonisti huzurunda kovmuştu.

Bugün bir çok medeni ülkede üniversite öğrencileri ve akademisyenler sadece özgür bir Filistin devleti kurulsun didikleri için bir ekonomi ve felsefe profesörü sanki teröristmiş gibi ters kelepçe ile tutuklanabiliyor çünkü bunlar KATİL VE TERÖRİST İsrail’e Filistinlilleri öldürme dedikleri için CANLI YAYINLARDA ŞİDDETE MARUZ KALDIKLARINI Bütün dünya izliyor.

Bizler siyonistlerin 200 yıldır yaptığı gibi GÜÇLÜ ve ETKİN Bir medya ile Ciddi bir finans kaynağına sahip olmadığımız sürece 1948’den bu yana İSRAİL istediği zaman Filistinlilere su ve yemek gitmesine izin veriyor.

Düşünsenize yaşamak için sizi havyan olarak gören düşmanınızın insiyatifine bağlı bir yaşam ile hayata kalmak mümkün mü ?

İşte Gazze’de, Han Yunusta özetle bilerce yıldır Filistin’de yaşayan halk’a yaşam hakkı vermeyen bu siyonistler ‘e ne kadar hak, hukuk,adalet derse de onun düşündüğü yek şey hayvan olarak gördüğü FİLİSTİNLİLER’İ Yok etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.

Ey Siyonistler siz ne yaparsanız yapın,Müslüman varlıklı hacı ağabeylerimiz mallarının üstüne daha çok mal koymak uğruna kendi medyasına bir gram katkı yapmazsa bile zulüm baki değildir mantığı gereği er yada genç galip gelecek olan haklı ve doğru yolda olan Filistinller olacak.

Amerika ve Almanya’da siyonistlerin katliamlarına seyirci kalmayan öğrenci ve akademisyenlerin protestoları KATİL SİYONİSTLERİ FENA Şekilde kızdırıyor...

Bu zülüm ile İsrail’de rahat bir yaşam süreceklerine inanmayan Yahudiler İsrail’i terk ediyor ama Filistinli bir kez topraklarında çıktığı zaman bir daha oraya adım atamayacağını bildiği için ya topraklarımda öleceğim yada burada yaşayacağım diyerek ölümü göze alıyor.

Uzun lafın kısasa biz Müslümanlar ne kadar kötü ve duyarsız da olsak da 1915’den 1948’e kadar 33 yıl boyunca Siyonist korsanlar Filistinlileri öldürüp kedilerine alan açmaya çalıştılar.

1948’den 2024’e kadar da tam 76 yıldır İSRAİL TERÖR DEVLETİ olarak çok iyi bildikleri öldürme eylemini aşırı güç kullanarak yapıyorlar.

Günün sonunda bu orantısız güçten dolayı zarar edecek olan tarafın zalim SİYONİSTLER Olacağını inşallah ALLAH bize gösterecektir.

Çünkü o günahsız sabileri öldürmenin ALLAH İndinde bir hesabı mutlaka olacaktır.

Yazacak çok şey var ama benim yazacak enerjim ve hevesim kalmadı. ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM …

İstanbul Times – Hüseyin ÇETİNER -26.04.2024