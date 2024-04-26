Adalet için ‘Genel Af’ desteklenmeli!

81 yaşındaki Makbule Özer yeniden cezaevine girecek! Haberinin adalet mekanizmasında yaşanan durumu özetlediğini belirten Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir,’ CHP Lideri Özgür Özel’in 81 yaşındaki Makbule Özer’in durumu hakkında dile getirdikleri, adalet isteyen herkesin ortak düşüncesi olduğunu kamuoyunda yaşanan itirazlar ile müşaade ediyoruz.

Kamuoyuna yansıyan birçok haberde adalet noktasında ve adil yargılama konusunda, yükselen feryatlarda ‘adalet istiyoruz’ talebi meclis çatısı altındaki tüm milletvekillerinin, adaleti tesis etmek için genel af veya başka bir isim altında çözmesi gereken önemli bir toplumsal beklentidir. Vatandaş, tüm siyasi partilere ve özellikle de Ana muhalefet partisi CHP Lideri Özgür Özel’e ‘Adalet için Genel af konusunu meclis gündemine taşımasını ve mecliste bulunan partiler ve milletvekilleri ile birlikte çözüm üretmesi, Adalet için ‘Genel Af’ desteklenmeli!’ Çağrısında bulunuyor.

Meclisin Gündemi, İnfaz düzenlemesi ve Genel Af olmalı!

Türkiye’nin içinden geçtiği önemli olaylar ve adalet sisteminde yaşananlara ancak ve ancak yeni bir infaz düzenlemesi ve geçmişin telafisi için ‘Genel Af’ ile adaletin sağlanabileceğini vurgulayan Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ’Cezaevlerinin doluluk oranı, adalet mekanizmasındaki adil yargılanma ihlalleri, infaz yasasındaki aksaklılar vb. birçok durumun varlığı çözüm üretilmesi için yeterlidir.

Bizlere sürekli yazan mahkum yakınlarının talebi: Meclisin Gündemi, İnfaz düzenlemesi ve Genel Af olmalı! Adalet için çözüm ivedilikle yasalaşmalı şeklinde olmaktadır. Bizde buradan tüm milletvekillerine Halkımız: huzur istiyor, hukukta adalet istiyor, yargı da yaşanan adaletsizliklere çözüm istiyor, temiz bir sayfa istiyor, İkinci bir hayat hakkı istiyor, adil olmayan yargılamalara bir son istiyor ve Mecliste bulunan siyasi partilerin genel af ile bu sıkıntılara çözüm bulmasını talep ediyor. Bu talepleri çözüme kavuşturmak sizin ilk görevinin olmalıdır! çağrısında bulunuyoruz.’ dedi.