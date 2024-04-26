Sektördeki en önemli isimleri bir araya getirerek açıkhava reklamcılığının küresel ölçekte gelişimine öncülük eden Dünya Açıkhava Reklamcılığı Organizasyonu (WOO), ilk kez bir Türk şirketine kapılarını açtı. OUTMEDYA, Türkiye'nin lider açıkhava medya ajansı olarak, WOO'nun kapılarını aralayan ilk ve tek Türk şirket oldu.

Dünya Açıkhava Reklamcılığı Organizasyonu (WOO), sektöründeki dünya devlerini bir araya getirerek, küresel arenada açıkhava reklamcılığının gelişimine liderlik ediyor. Bu prestijli organizasyona ilk kez bir Türk şirketi girme başarısını gösterdi. Türkiye’nin sektördeki liderliğini ve yenilikçiliğini temsil eden açıkhava reklamcılığı şirketi OUTMEDYA, bu üyelikle sadece ülkemizde değil, dünya genelinde açıkhava reklamcılığındaki en son trendleri takip etme ve bu alanda global bir oyuncu olma vizyonunu pekiştirdi. Bu önemli üyelik aynı zamanda Türkiye’nin açıkhava reklamcılığı sektörünü dünya genelinde tanıtma ve güçlendirme şansı da sunuyor.

OUTMEDYA Genel Müdürü Şengezer: “Küresel bir arenada Türkiye’nin sesini yükseltme fırsatını yakaladık”

Dünya’nın en büyük organizasyonları arasında yer alan WOO’nun (Dünya Açıkhava Reklamcılığı Organizasyonu) şemsiyesi altında Türkiye’yi temsil etmenin ve açıkhava reklamcılığının küresel düzeydeki ilerleyişine katkıda bulunmanın büyük bir gurur olduğuna değinen OUTMEDYA Genel Müdürü Can Şengezer: “WOO'ya üye olmak, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda Türkiye açıkhava reklamcılığı sektörü için de büyük bir onur. Bu üyelik, Türkiye'nin sesini uluslararası bir arenada daha da güçlü bir şekilde duyurabilme ve sektördeki liderliğimizi pekiştirme fırsatı sunuyor. Böylece sektörümüzü tanıtma, uluslararası iş birlikleri kurma ve en iyi uygulamaları benimseme imkanına da sahip olacağız. OUTMEDYA’nın liderliğiyle Türkiye’nin renkli ve dinamik reklamcılık sektörü, şimdi küresel sahnede parlayacak" dedi.

Bacacı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bacacı, Grubun önde gelen şirketlerinden OUTMEDYA’nın büyümeye ve geleceğe değer katmaya devam edeceğini vurguladı. Dünyaya açılmanın Grubun sinerjisini yansıttığına dikkat çeken İbrahim Bacacı, Genel Müdür Can Şengezer’i ve ekibini bu büyük başarı için kutladı.

OUTMEDYA dünyanın 7 kıtasında, 80’den fazla noktada

Açıkhava reklam sektörüne 2016 yılında giriş yapan OUTMEDYA , Türkiye’de yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan en büyük Açıkhava medya planlama/satın alma şirketi olarak öne çıkmaktadır. Açıkhava reklam sektörünün Türkiye ve dünyadaki değişimlerini yenilikçi duruşu ve çözüm odaklı profesyonel yaklaşımıyla yakından izleyen OUTMEDYA, markalarıyla istikrarlı ilişkiler kurma odaklı iş anlayışına sahiptir. Bu anlayışla birlikte Türkiye’nin sektör lideri şirketlerine sonuç odaklı reklam uygulamaları sunmaktadır.

Çalıştığı pazarları stratejik olarak değerlendiren ve iş ortakları için rekabetçi fiyat avantajı sağlayan lider şirket, yurtdışında 7 kıtada 80’den fazla bölgede hizmet vermektedir. Türkiye genelinde ise 81 ilde, 365 gün kesintisiz yayın imkânı sunan OUTMEDYA, 80’nin üzerinde ünite çeşitliliği ve 150’den fazla mecra iş birliği ile 140’ın üzerinde markanın çözüm ortağı konumundadır. OUTMEDYA, Bacacı Grubu bünyesinde büyümeye ve geleceğe değer katmaya devam ediyor.