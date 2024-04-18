CHP’li Karabat, hükümetin tutarsız ekonomi politikalarının bedelini ülkece ödediğimizi ifade ederek; “Erdoğan'ın ‘Faiz sebeptir, enflasyon neticedir’ tezinden vaz geçildi. Ancak bu makas değişikliğinin bedelini ağır bir biçimde ödüyoruz.” dedi.

“TÜİK’e göre, 2023 yılında konut satışları bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Ancak 2024 Şubat ayında açıklanan verilerinde konut satışlarında %17,3 artış kaydedildi. Bugün açıklanan Mart ayı verilerinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalma kaydedildi. Ekonomide ve alım gücünde geriye gidiş olduğu halde bu artış üzerinde durulmalıdır” diyen Karabat sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu veriler dikkatli incelendiğinde kredili /ipotekli satışların önceki yılın Ocak-Şubat dönemine göre %56,1 azaldığı görülüyor. Bu şu anlama geliyor, konut sahibi olanlar yine toplumun en zengin kesimleri ya da elinde yüklü miktarda sıcak para tutanlar oluyor.”

Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

https://twitter.com/ OzgurKarabatCHP/status/ 1780855406568349814

KONUT SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ!

1. Bilindiği üzere dar gelirli, ücretli ya da memurların konut edilmelerinin en temel yolu krediden geçiyor. Ancak bugün faizler öyle bir seviyeye yükseldi ki çalışanlar, emeği ile geçinenler bankaların önünden dahi geçmiyor!

2. Yıllardır izlenen akıl dışı faiz politikası 1 yılda 3 Maliye Bakanı 3 de Merkez Bankası Başkanı yedi. Günün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” tezinden vaz geçildi. Ancak bu makas değişikliğinin bedelini ağır bir biçimde ödüyoruz.

3. Faziler tarihi seviyelere yükselmişken, "ben ekonomistim" diyen Erdoğan'ın ağzından faize dair tek söz dahi duyulmuyor. Bu tabloda bırakın ev sahibi olmayı, kiralık ev bulmak bile problem haline geldi.

4. TÜİK'in son açıkladığı konut satış istatistikleri de bu tezi doğruluyor. Veriler ücretli veya dar gelirli için ev sahibi olmanın imkansızlığını ortaya koyuyor. Uzun zamandır sert düşüşler yaşayan konut piyasasında son aylarda dikkat çeken bir hareketlenme yaşanıyor.

5. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Uzun zamandır düşme eğiliminde olan satışların ekonomide olumlu bir iyileşme olmamasına rağmen artması akıllarda soru işaretleri yaratıyor.

6. Bu veriler dikkatli incelendiğinde kredili /ipotekli satışların önceki yılın Ocak-Şubat dönemine göre %56,1 azaldığı görülüyor. Bu şu anlama geliyor, konut sahibi olanlar yine toplumun en zengin kesimleri ya da elinde yüklü miktarda sıcak para tutanlar oluyor.

7. Kısmi fiyat düşüşlerini fırsat bilenler bu koşullarda servetlerine servet katmaya devam ediyor. Olan yine yoksul vatandaşa oluyor! AKP'nin bu krizden çıkacak ne öngörüsü ne de planı var! Bu çark kırılmadıkça emekçiler kiralık ev bulmakta dahi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)