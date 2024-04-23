KUVVACI FATMA NENE, İSTANBUL TIMES TV DE HÜSEYİN ÇETİNER’İN GÜNDEM PROGRAMINDA HAKKI HAYKIRARAK NETANYAHU’YA ATEŞ PÜSKÜREREK CEHENNEMİN DİBİNİ BOYLACAKSIN DEDİ …İŞTE O KONUŞMA…

Bre Büyük Katil Netanyahu !

İnsan Toğrağın sahibi değil, toprak insanın sahibidir. İşte İspatı ; İnsan ölüyor toprağa gömülüyor, çürüyüp toprak oluyor.

Şimdi Soruyorum ;İnsan mı toprağın sahibi ? Yoksa Toprak mı İnsanın sahibi ?

Bre Netanyahu ! Er Yada geç öleceksin, toprağa gömüleceksin,çürüyüp toprak olacaksın.

Filistin’in toprağını, Bütün İslam aleminin bildiği İmam- ı Gazalinin memleketi Gazze’nin toprağını almak için,suçsuz ve günahsız sivil insanlara katliam, soykırım, jenosit yaptın !

On binlerce insanı öldürdün!

Cehennemin gayya kuyusu’nda yanacaksın !

Hiçbir haham (İsrail din adamı) seni şarapla yıkamayacak,gömmeyecek,

Hz.Musa peygamber seni lânetledi .

Senin cesedin tur dağının tepesinde leş yiyici hayvanlara bırakacaklar . Haberin olsun.

İNSANİYET ADINA, DÜNYA İSANLARI !

BİR ÇOK KONUDA ADETA VASİYET NİTELİĞİNDE KONUŞTU… BUNLAR SON SÖZLERİM OLABİLİR…

Peygamberlerin kısaları başta olmak üzere bir çok konuda örnekler veren Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e lütfen konuştuklarımı kesmeden yayınlayın.

16 Haziran 2024 günü 80 yaşıma girmiş olacağım.Bir ayağım artık çukurda sayılır. Bu konuşmam bir nevi vasiyetim de sayılabilir diyerek tarihe not düşecek önemli konuşmalar yaptı.

İstanbul Times Medya Grubu olarak kendisini ülke sorunlarına adayan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı Fatma Nene ‘ye sağlık sıhhat içinde uzun ömürler dileriz.

Sen çok yaşa Kuvvacı Fatma Nene…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)