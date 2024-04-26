HALUK ÜNDEĞER İLKOKULU MÜDÜRÜ MÜCAHİT ÇATAL BÖYLE GÜZEL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ DEDİ ...
Okulun bahçesinde geniş bir veli topluluğunun katılımı ile yapılan etkinlikte alanında önemli katılımcılar bir konuşma yaptı.
İŞTE PROGRAMIN AKIŞI VE KONUŞMACILARI ŞU ŞEKİLDE OLDU...
Program Akışı
·Program Yeri: Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu
· Program Tarihi: 26.04.2024 Cuma
·Teorik Eğitim: Saat 09:00 – 10.00 (Açılış Programı Öncesinde Teorik Eğitimler Tamamlanacaktır)
Program Açılışı / Saat: 10.00 – 10.30
·Saygı Duruşu
· İstiklal Marşı
· Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu Halk Oyunları Gösterisi
Protokol Konuşmaları / Saat: 10.30 – 11.00
·Ömer Arısoy / Zeytinburnu Belediye Başkanı
· Prof. Dr. Kemal Memişoğlu / İstanbul İl Sağlık Müdürü
· Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar / İstanbul Vali Yardımcısı
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner