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Aslan Eslam Türkmen Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olacak

Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Türk soylu soydaşları 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde bizde varız demek için gerek belediye başkan adaylığı gerekse de meclis üyesi adaylığına göz kırpıyorlar. Aslan Eslam Türkmen’de Bağımsız Belediye başkan adayı olacağını açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2023 Cumartesi 15:55
Aslan Eslam Türkmen Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olacak
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AKSAKALLILARDAN ONAY ALDI ADAYIM DEDİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken Zeytinburnu ilçesinde ciddi bir kitleleri olan Türk soylu topluluklar da siyasette söz sahibi olmak için kendi aralarında toplanarak kararlar alıyorlar.

Kısa bir süre önce bir araya gelen Türkmenler ortak bir aday belirledi

ASLAN ESLAM TÜRKMEN KOLLARI SIVADI 

Büyüklerimiz tarafından yapılan istişareler sonucu Bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklayan Türkmen gazetemize şunları söyledi “Camiamızın büyükleri ile yaptığımız uzun toplantılar sonucu çıkan ortak kararda benim Zeytinburnu ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olmamı istediler. Ben de bu isteği memnuniyet ile kabul ettim.

Bu toplantıya,Tüm Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları Platformu içinde yer alan federasyon ve STK Kuruluşı baskanları, Bünyemizde Türk Dünyası Ak sakallı büyüklerimizin ortak kararı ve hayır duaları ile birlikte, Bağımsız Zeytinburnu Belediye Başkan adaylığımı kamuoyuna saygı ,ile açıklıyorum.

Donanımlı ve alanında uzman kadromuz ile birlikte, Zeytinburnulu komşularımızın haklarını gözeterek Ortaya koyacağımız halk odaklı projelerimiz ile, Zeytinburnu’lu hemşehrilerimize ve komşularımıza hak ettikleri şekilde hizmet edeceğime inanıyorum.

En yakın bir zaman diliminde projelerimiz ile alakalı basın yayın organlarımız aracılığı ile siz değerli komşularımıza ve kamuoyuna sunmaya hazırlanıyoruz.

Bu vesile ile gazeteniz aracılığı ile Zeytinburnu kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.

Aslan Eslam TÜRKMEN

Türkmen Dernekleri Sivil Toplum Kuruluşları, (Türkmen Birliği Platformu başkanı) Ve Türk Cumhuriyetleri Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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