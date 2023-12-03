İstanbul Hava Durumu Nasıl Olacak?

Geçen hafta kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağmura teslim olan İstanbul’da pazartesi gününden itibaren yeniden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İstanbul gün boyunca parçalı bulutlu ile birlikte rüzgârlı olacak. Pazar günü etkili olması beklenen rüzgâr ile birlikte, Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında yaklaşık 6 derecelik bir düşüş bekleniyor.
İstanbul bugün termometrelerin 20°C'ye kadar çıkacağı bir gün geçirecek. Bu gece sıcaklık 15° dereceye kadar düşüyor. İstanbul'un rüzgâr hızı güney batı 42 km/sa hızında ve hava şartlarına bağlı olarak değişen görüş mesafesinin 24 km olması bekleniyor.
Gün boyunca gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %91 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Bu gün İstanbul'un yağışlı olma ihtimaline gelirsek %15 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Tahmini nem oranı %73, çiy noktası 13°C ve basınç değerinin 1015 mb olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 20°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 15°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
İstanbul’da önümüzdeki haftada yağış ve rüzgârlar etkili olmaya devam edecek. Karadeniz ve Marmara denizleri yeniden taşabilir.
İstanbul hava durumu 15 günlük tahminleri.
Haftalık Sıcaklıklar
İstanbul 15 günlük hava durumu
|
TARİH
|
GÜN
|
GECE
|
1 Ara Cum
|
Parçalı bulutlu
|
21
|
17°
|
2 Ara Cmt
|
Parçalı bulutlu
|
22°
|
16°
|
3 Ara Paz
|
Çok bulutlu
|
21°
|
15°
|
4 Ara Pzt
|
Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
|
15°
|
12°
|
5 Ara Sal
|
Parçalı bulutlu
|
16°
|
12°
|
6 Ara Çar
|
Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
|
15°
|
12°
|
7 Ara Per
|
Yoğun sağanak yağmur
|
14°
|
8°
|
8 Ara Cum
|
Yağmur ihtimali
|
13°
|
11°
|
9 Ara Cmt
|
Rüzgârlı
|
11°
|
8°
|
10 Ara Paz
|
Az bulutlu ve güneşli
|
10°
|
7°
|
11 Ara Pzt
|
Daha sıcak
|
16°
|
11°
|
12 Ara Sal
|
Bulutlu
|
17°
|
12°
|
13 Ara Çar
|
Hafif yağmur
|
15°
|
10°
|
14 Ara Per
|
Az bulutlu ve güneşli
|
14°
|
10°
|
15 Ara Cum
|
Hafif yağmur
|
11°
|
9°
Kaynak: https://havadurumu15gunluk.xyz/