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İstanbul Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul’da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeniden uyardı. İstanbul yeniden kuvvetli rüzgâra teslim olacak. İşte ayrıntılar…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2023 Pazar 15:14
İstanbul Hava Durumu Nasıl Olacak?
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Geçen hafta kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağmura teslim olan İstanbul’da pazartesi gününden itibaren yeniden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul gün boyunca parçalı bulutlu ile birlikte rüzgârlı olacak. Pazar günü etkili olması beklenen rüzgâr ile birlikte, Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında yaklaşık 6 derecelik bir düşüş bekleniyor.

İstanbul bugün termometrelerin 20°C'ye kadar çıkacağı bir gün geçirecek. Bu gece sıcaklık 15° dereceye kadar düşüyor. İstanbul'un rüzgâr hızı güney batı 42 km/sa hızında ve hava şartlarına bağlı olarak değişen görüş mesafesinin 24 km olması bekleniyor.

Gün boyunca gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %91 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Bu gün İstanbul'un yağışlı olma ihtimaline gelirsek %15 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Tahmini nem oranı %73, çiy noktası 13°C ve basınç değerinin 1015 mb olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 20°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 15°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul’da önümüzdeki haftada yağış ve rüzgârlar etkili olmaya devam edecek. Karadeniz ve Marmara denizleri yeniden taşabilir.

İstanbul hava durumu 15 günlük tahminleri.

Haftalık Sıcaklıklar

İstanbul 15 günlük hava durumu

TARİH

HAVA DURUMU

GÜN

GECE

1 Ara Cum

hava durumu 3Parçalı bulutlu

21

17°

2 Ara Cmt

hava durumu 3Parçalı bulutlu

22°

16°

3 Ara Paz

hava durumu 4Çok bulutlu

21°

15°

4 Ara Pzt

hava durumu 6Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

15°

12°

5 Ara Sal

hava durumu 3Parçalı bulutlu

16°

12°

6 Ara Çar

hava durumu 6Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

15°

12°

7 Ara Per

hava durumu 8Yoğun sağanak yağmur

14°

8 Ara Cum

hava durumu 12Yağmur ihtimali

13°

11°

9 Ara Cmt

hava durumu 8Rüzgârlı

11°

10 Ara Paz

hava durumu 4Az bulutlu ve güneşli

10°

11 Ara Pzt

hava durumu 7Daha sıcak

16°

11°

12 Ara Sal

hava durumu 7Bulutlu

17°

12°

13 Ara Çar

hava durumu 12Hafif yağmur

15°

10°

14 Ara Per

hava durumu 4Az bulutlu ve güneşli

14°

10°

15 Ara Cum

hava durumu 12Hafif yağmur

11°

Kaynak: https://havadurumu15gunluk.xyz/

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