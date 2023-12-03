İş Adamı Güvenç, CHP’Den Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği İçin Aday Adayı Oldu

Kadıköy’de sahibi olduğu ERKONYALILAR ile Konya mutfağının İstanbul’daki seçkin temsilcilerinden olan işadamı Muzaffer Güvenç, edindiği tecrübeleri siyasette yaşadığı ilçenin daha güzel olması için kullanacağını söyledi. Kadıköy’ün tüm sorunlarını bildiğini ve 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde görev alacak kadronun içinde yer almak istediğini kaydeden Güvenç, “Sorunların çözümüne katkı sunmak istiyorum” dedi.

Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Turizm, Lokanta Kantin ve Kafeterya İşverenleri Sendikası’ndaki çalışmaları ile hemen herkesin taktirini kazanan Güvenç, CHP’den Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Kadıköy’de filizlenen Erkonyalılar’ın İstanbul’un birçok ilçesinde yeşerdiğini hatırlatan Güvenç, “Kadıköy’ün bu nedenle bendeki yeri çok özel.

Kadıköy ve Kadıköylülerin menfaatini koruma anlayışı ile yola çıktım. Kadıköy İstanbul’un en özel ilçelerinden biri, bunu koruyarak, ilçemizi geleceğe taşımalı, sakinlerimizin sorunlarına çözüm bulmalıyız. Ben bu çözümde katkım olsun istiyorum” dedi.

BAŞARI ONUN PAROLASI

13 Şubat 1964’te Konya Ereğli’de dünyaya gelen Güvenç, liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Askerlik sonrası Ereğli'de canlı hayvan, besicilik ve tarımsal üretim yapan Güvenç, ticaretini büyütmek için 1987’de İstanbul’a geldi. Bir yılını sektör araştırması ile geçiren Güvenç, 1988’de kardeşi ve ortakları ile birlikte Merter’de ilk restoranını açtı. 2 yıl sonra Sirkeci'de yeni bir şube daha açan Muzaffer Güvenç, kafasındaki projeleri hayata geçirebilmek için ortaklarıyla sorun yaşayınca ticari hayatına tek başına devam etme kararı aldı. 1994’te Anadolu yakasının ilk Konya Yöresel Mutfağını Bostancı'da açan Güvenç, sonrasında Kadıköy Merkez, Moda'da, Kazasker'de, Kozyatağı'nda, Maltepe İdealtepe, Gebze Şekerpınar, Ataşehir merkez, Sancaktepe ve Kurtköy'de şubelerini açtı. 2000'li yıllarda Konya Ereğli'de yüzde kırk ortak olduğu modern süt inekçiliği çiftliğinin fikir babalığını yapan Güvenç, bölgede beş yüze yakın çiftliğin kurulmasına da öncülük etti.

Güvenç iş hayatının yanı sıra sosyal hayatta da hep aktif oldu. Birçok sivil toplum kuruluşunda yer alan Güvenç, sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağladı, doğduğu ve yaşadığı şehrin sorunlarına duyarsız kalmadı. Çevresinde sevilen bir kişiliğe sahip olan, iletişim becerisi yüksek yönü ve hızlı karar alması ile dikkat çeken Güvenç’in aktif görev aldığı sivil toplum kuruluşları ise şöyle; Türkiye Turizm, Lokanta Kantin ve Kafeterya İşverenleri Sendikası (TURİS) Genel Başkanlığı İstanbul Ticaret Borsası KONSİAD Konyalılar Vakfı Konyalılar Birliği Derneği Konya Ereğlililer Derneği Karaman Ayrancı Derneği Ayrancı Berendi Ayrancı Divle Ayrancı Ambar Ayrancı Karaman Dünya Basın Mensupları Derneği Dünya Haber Ajansı Türkiye Polis Emeklileri Derneği Şehit Polis ve Aileleri Dayanışma Derneği Malatya Platformu Türkiye Platformu Sawkoop AHİSAD Konya Sevdalıları Grubu. Muzaffer Güvenç evli iki çocuk babasıdır. Haber:Burak GÜNEY - DÜNYA HABER AJANSI