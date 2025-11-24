CHP’LİLER DÜĞÜN VE NİKAHA YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Nikah şahitleri CHP Genel başkan yardımcısı, PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Mali Müşavir Özgür Karabat, Nihakın diğer şahitleri ise Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın,CHP parti meclis üyeleri Turgay Özcan, Ozan Işık, Mahir Yüksel ve Berkay Gezgin.



ÇELİK ÇİFTİ HERKESE TEŞEKKÜR ETTİLER

Ömer Çelik kendisi ve eşinin aile adına mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan; CHP Gençlik kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a, CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik ‘e ve yönetimi’ne CHP Başakşehir ilçe başkanı Beyzade Kayabaşı’na, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi ile beraber meclis üyelerimize, CHP Büyükçekmece ilçe başkanı Halis Çiçekçi’ ye, CHP Ağrı il başkanı Ali Bayram’a PM.üyesi Bedirhan Berk Doğru’ya ,PM üyesi Sinem Kırçiçek’ e, İstanbul İl Başkan yardımcısı Murat Bakır’a, İstanbul İl Başkan yardımcısı Gülistan Akmugan’a, Gençlik kolları ilçe başkanlarımıza ,Gençlik kolları il başkan yardımcılarımıza,

Gençlik kolları Genel başkan yardımcılarımıza ,Kadın kolları ilçe başkanlarımıza ve burada isimlerini yazamadığım meclis üyelerimize ve partimizin yöneticileri çok teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Bizde İstanbul Times Medya Grubu olarak Ömer ve Semanur’a bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

