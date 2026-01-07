İŞTE CHP MECLİS ÜYESİ İŞ İNSANI SÜLEYMAN DAĞ ŞUNLARI SÖYLEDİ;

Zeytinburnu Belediye Meclisi CHP Meclis Üyesi Süleyman Dağ, üniversite hayali kuran ve haziran ayında YKS’ye girecek öğrenciler için önemli bir önerge sundu. Dağ, ücretsiz eğitim hakkı kapsamında, diğer ilçe belediyelerinde olduğu gibi YKS sınav ücretlerinin Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanması yönünde meclise öneride bulundu.

Verilen önergede, artan ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekilerek, gençlerin eğitim hakkına eşit ve adil şekilde erişebilmesi için belediyenin bu konuda sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

CHP’NİN KADIN MECLİS ÜYESİ ÖZDENUR ŞENTÜRK İSE İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLER’E PAZAR DESTEĞİ

Bir diğer CHP meclis üyesi olan Özdenur Şentürk’ de önergesinde şunları söyledi;”

TÜRKİYE’DE EMEKLİLERE YAPILAN ZAM VE EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖNERGESİ

Sayın başkan, değerli meclis,üyeleri bugün burada konuştuğumuz mesele yalnızca bir zam oran değildir. Bugün konuştuğumuz konu; ömrünü çalışarak geçirmiş, prim ödemiş, bu ülkenin yükünü omuzlarında taşımış milyonlarca emeklinin onurudur.

Hükümet tarafından açıklanan emekli maaş artışları; ne enflasyonla, ne hayat pahalılığıyla ne de vatandaşın gerçek yaşam koşullarıyla örtüşmektedir. TÜİK’in kamuoyunda güvenilirliği tartışmalı verileriyle belirlenen bu artışlar, pazara çıkan, eczaneye giden, kira ve fatura ödeyen emeklinin cebinde yok hükmündedir.

Bugün bir emekli; maaşıyla bir aylık mutfak masrafını karşılayamamakta, ilaç katkı payları nedeniyle sağlığını ertelemek zorunda kalmakta, kira mı ödesin fatura mı yatırsın diye tercih yapmaya zorlanmaktadır. Ve tüm bu tabloya rağmen iktidar buna “refah artışı” demektedir.

Buradan açıkça sormak istiyorum: Emekliye reva görülen bu maaşlarla siz bir ay geçinebilir misiniz? Emekliler sadaka değil, haklarını; lütuf değil, insanca yaşam talep etmektedir.

Yandaş müteahhitlere milyarlar aktarılırken, saray harcamaları artarken, kamu israfı hız kesmeden devam ederken konu emekliye gelince “bütçe yok” denilmesi kabul edilemezdir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında olmaması, maaşların gerçek enflasyona göre belirlenmesi, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve bayram ikramiyelerinin gerçek bir destek haline getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Emekliler bu ülkenin yükü değil, hafızasıdır. Onları yoksulluğa mahkûm eden bu anlayışı kabul etmiyoruz.

ÖNERGE

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden; düşük gelirli emekliler ile en düşük emekli maaşı alan yurttaşlara, artan hayat pahalılıkları ve gıda fiyatları karşısında destek olmak amacıyla aylık düzenli “Emekli Pazar Desteği” sağlanması, söz konusu desteğin nakdi yardım, pazar kartı veya belediyemiz tarafından belirlenecek anlaşmayla pazarlarda kullanılabilecek destek modeli şeklinde uygulanması hususunun Sosyal Yardımlar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilerek değerlendirilmesini arz ve teklif ederim.

Her iki önergeyi meclise havale eden Mecljs 1.başkan vekili Cüneyt Teczan bütün üyelerin oy birliği İle havale kabul edildi.

İki Önerge ile beraber Ocak ayı 2. Meclis birleşimine gelen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi.

