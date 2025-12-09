İŞTE NİZAMETİN KÜMEÇ’İN GÜNDEME DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALARI

AKP’nin İmamoğlu hazımsızlığı 31 Mart 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu gün başladı. Bunu söyledikleri sözleri ile de ifade ederek İmamoğlu kazansa bile hükümet bizde biz onu topal ördek yapacağız sözünü canlı yayında söylemekten çekinmediler. Bütün engellemelere İmamoğlu ve mesai arkadaşlarını topal ördek yapayı başaramayınca Kayyım atamak için özellikle tutuklamayı Çarşamba gününe denk getirip 4 günlük gözaltı süresinin Cumartesi günü bitecek şekilde ayarlayıp bu geceyi Pazar’a bağlayan 23 Mart 2025’de İBB’ye Kayyım atamayı kafalarına koymuşlardı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTELİ GEÇLER SARAYIN HESABINI ALT ÜST

Minareyi çalan kılıfını uydur misali sandıkta kazanamadıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını (İBB) allem edip kallem yalan yanlış uydurma gizli tanıkı beyanları ile İBB’ye çökmek için her türkü senaryoyu çalıştılar.

Bir yandan diploma iptali, bir yandan ahmak davası, bir yandan çirkin davası, bir yandan bilirkişi davası diğer yanda kendi bakan yardımcıları gibi siyasi bir konumda görevli iken ilen ne olduysa İstanbul Başsavcısı yaptıkları kişinin eli ile 4.5 milyon İstanbullunun oy verip seçtikleri İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile alakalı birisi ekonomik diğeri terör olmak üzere iki dava açtılar.

19 Mart 2025’da yapılan tutuklama ile 4 gün İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıkları İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu kayyım atadıkları zaman hep yaptıkları gibi siyasi bir hareket ile terörle ilintili hale getirip 22 Mart Cumartesini 23 Mart Pazar gününe bağlayan gece yarısı gözaltı kararı tutuklamaya çevrilecek ve içişleri bakanlığı görevden alıp İstanbul valisini aynı gece kayyım olarak atayarak İstanbul’a el koyacaklardı .

Yaşanan hukuksuzluğu, yalanı talan kendi gözleri ile gören İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün 35 yıl önce bizim üniversitemizde diploma alan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacağım dediği için diplomasını iptal edebiliyorsan bizim diplomamızı da istediğin zaman iptal edememeniz için demokratik protesto hakkımızı kullanıyoruz diyerek muhteşem bir ses verdiler.

Üniversiteden İBB Saraçhane binasına kadar eylem yaparak orada toplanan yüz binlerce halk ile buluştukları eylemleri diğer şehirlerdeki üniversitelere yayılınca siyasi otorite eylemlerin büyümesinden korktuğu için İBB başkanımızın tutuklamasını ekonomik dosyadan yaparak halkın ve gençlerin kızgınlıklarını biraz yavaşlattılar.

Bizde CHP meclis üyeleri olarak başkanımız göreve dönene kadar vekil olarak Nuri Aslan başkanımızı seçtik. İBB başkanımız dahil Başkan çok sayıda bürokratlarını da tutuklamalarına rağmen çok şükür İstanbul halkının hiçbir ihtiyacını aksatmadan arkadaşlarımız işlerini en güzel şekilde yapıyorlar.

ŞATAFATLI İSİMLER İLE KOMİSYON KURMAK İLE ÜLKEYE ADALET GELMEZ

Hükümetin bir tarafta ”Milli Dayanışma ,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” kurup dayanışma, kardeşlik ve demokrasiden bahsedeceksiniz diğer yandan ise 28 Mayıs 2023’de % 48‘ ile ikinci parti, 31 Mart 2024’de ise Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin bir çok Büyükşehir Belediye başkanı’nı ilçe belediye başkanlarını ve bürokratlarımızı tutuklayarak ne milli olursunuz, ne dayanışma içinde olursunuz ,ne kardeşliğe hizmet edersiniz nede demokrasiye katkı vermiş olursunuz.

Siyasi otorite bir an önce hatalarından dönerek ülkeye zarar vermeyi bıraksınlar. Kendi yanlış ve hatalı ülke yönetimlerini gözden kaçırmak için suçu başka tarafa atarak ondan sıyrılamazsınız.

ŞİKAYET EDİLEN CHP’Lİ OLUNCA GİZLİ TANIK İLE TUTUKLAMA YAPIYORSUNUZ AMA TBMM BAŞKANI ARINÇ AÇIK TANIK OLARAK MELİH GÖKÇEK’İ İHBAR EDİYOR BIRAKIN TUTUKLAMAYI İFADE BİLE ALAMIYORSUNUZ BU MU ADALETİNİZ ?

Eğer niyetiniz yolsuzluk ile mücadele ise ilk olarak kendi TBMM başkanınızın Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı sözlerinin gereğini yaparak onu tutuklayıp ve yargılayın.

Bir medya grubunun yeşil alanına imar verip onun Ziraat Bankasına olan kredi borcundan 600 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği iddialarına cevap verin.

Hakeza Bitlis Milletvekilinizin kendisine ait olan Saphire binasını borcuna karşı Halk Bank’a 100 milyon dolara sattığını aynı binayı 3 sene sonra 48 milyon dolara satın aldığı medya da yazıldı çizildi. Neden bunlara cevap vermek varken ha bire isimlerini değiştirdiğiniz gizli tanıkların beyanları ile insanları tutuklarken açık şekilde EYÜP GÖKTÜRK’ te yolsuzluk yapıldığını açık seçik söyleyen tanıklar varken gereğini yapmıyorsunuz.

Aslında Ak Parti hükümetlerinin 23 yılda ülkeye yaptıkları zararlarını anlatmaya çalışsak sayfalar yetmez şu an bu kadarı ile yetinelim.

"Başakşehir ve İstanbul Halkı başta olmak üzere 2026 yılının herkese sağlık, sıhhat ,huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" sözleri ile konuşmasını tamamlayan Kümeç'e siyasi çalışmalarından başarılar dileriz.

