Soruşturma izninin gerekçesi de konser ihalesi ve ihtiyaç sahibi insanlara çorba dağıttığı ve kamuyu zarar’ a uğrattığı gerekçesi ile hakkında önce soruşturma sonrada yargı gerek görürse dava açacak.

Siyasi otorite dün İmamoğlu’nu seçime sokmamak adına akla hayale gelmeyen davalar açtı.

Bugün’ de Mansur Yavaş’ı da devre dışı bırakmak için çorba soruşturması ile önü kesilmek isteniyor.

Genel başkan Özgür Özel ile alakalı da çok sayıda fezleke hazırlandı. Gerek gördükleri zamanda Özgür Özel’in dokunulmazlığı kaldırılıp onun hakkında da davalar açılıp onunda CHP adayı olması engellenirse bu partiye oy verecek olan seçmenin gidip Cumhur ittifakına mı oy vereceği mi düşünülüyor ?

Ak Parti aynı şekilde mağdur edildiği için 23 sene önce bu halk tarafından iktidar yapılmıştı.

Kendisi bir çok haksızlık ile mücadele ederek ülke yönetimine gelen bir yapının bugün rakibi olabilecek Büyükşehir belediye başkanlarının kurumları adına yaptıkları halk odaklı bir çok çalışmaları dava konusu yapılıyor.

Soruşturma ve davalarla cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimali olan ne kadar kişi var ise hepsini davalar ile şaibeli hale getirmek için yoğun bir soruşturma ve dava süreci ile arşı karşıya bırakılan CHP’nin halk desteği düşecek diye bekleyenler aksine haksızlığa uğradığı gerekçesi ile destek vermeye devam ediyor.

