MALATYA DARENDE EŞRAFINDAN OLAN DALKILIÇ AİLESİNÜN BÜYÜĞÜ OSMAN NURİ DALKILIÇ HAKKA YÜRÜDÜ
Kısa bir süre önce hayatını Osman Nuri Dalkılıç'ın Başakşehir'de bulunan Şinasi Ünsal Taziye evinde yapılan taziye kabul proğramına milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyası, belediye başkanları ve çok sayıda aile dostu Merhum Osman Nuri Dalkılıç'ın taziyesinde merhumun kardeşi Halis ve Haki Dalkılıç başta olmak üzere ailenin geride kalan yakınlarına baş sağlığında bulundular.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Başakşehir - İstanbul
Merhum' Osman Nuri Dalkılıç'a Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına başsağlığı dileriz.