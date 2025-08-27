ARTIK MÜCADELE KONUŞACAK

Başakşehir Belediyesi emlak rayiç oranlarının belirlendiği "Arsa Arazi Takdir Komisyonu" toplantısı sessiz sedasız, firesiz noksansız, kayıpsız hasarsız sona erdi.

#YasinKartoğlu ve Mali Hizmetler Müdürlüğü fasıl heyetinin halkı ezmeye odaklı planlı saldırısı hiçbir savunma mevzisine takılmadan amaca erişti.

Herşey normalleştirilmiş, tüm ayrıntılar ustaca belirlenmiş, karar vericiler durumu kabullenmiş, taraflar kendi aralarında işbirliğine gitmiş haldeydi.

Katılımcıların hazırol vaziyette iştirak ettiği toplantı sürecinde alınan kararların altına ne bir şerh notu eklendi, ne güçlü bir itiraz geldi.

Emlak rayici artışında yüzde 3 bin 5 bin 7 binlere varan sömürü ve zulüm oranları, fahiş artış skorları sermaye tarafını gülümsetti, vatandaşın yüreğine hançer gibi indi.

10 mahalle muhtarının tamamı egemenlere teslim oladursun siyasetin muhalefet kanadı her zamanki gibi başka alemlerdeydi.

Böylesine adaletsiz, böylesine hadsiz, böylesine seviyesiz durumlar yaşanırken, duyarlı Bahçeşehir sakinleri dayatmaya karşı çıkarak, ablukaya kafa tutarak, haksızlığa baş kaldırarak hukuki haklarını kullanmayı seçti.

Oysa mahalle muhtarlarının mahalleleri için koyacakları bir şerh, açacakları bir dava 560 bin kişinin sesi olmaya, ilçeyi kapsamaya, tüccarlardan hesap sormaya yetecekti.

Kimsenin cebinden binlerce lira harcamasına, sinir harbi yaşamasına, emek harcamasına gerek kalmayacaktı.

CESARET VE ESARET

Başakşehir ilçesi mahalle muhtarları emlak rayiçlerindeki anormal zam hamlesine karşı tavır almaya cesaret edemedi/etmedi.

Çünkü muhtarlık personelinin maaşları Başakşehir Belediyesi tarafından ödeniyordu.

SGK primleri belediyenin kasasından finanse ediliyordu.

Muhtemelen kırtasiye giderleri, A4 kağıt topları, kartuşlar belediyenin desteğiyle maliyetsiz hale geliyordu.

Hem Yasin Kartoğlu ile neden ters düşülsün ki!

Pazar tahtaları, market kartları, yurt dışı seyahat avantajları, belediye inşaat projelerinden uygun fiyatlara ev dükkan ticarethane alımları, eşe dosta belediyede iş, tanıdıklara destek kart, hısım akrabaya ruhsat gibi bir yığın

avantaj, bolca menfaat sosuyla açık büfedeydi.

İsteyen tabağını doldurup tıka basa yiyebilirdi.

Emlak rayici artışı, tek adamın takdiriydi.

Sisteme karşı gelmek, ses yükseltmek riskli ve tehlikeliydi.

Bolluk bereket sofrasından emlak rayici yüzden kalkmak gereksizdi.

Yaşanacak onca yıl, uzanacak onca yol varken huzurdan eksik kalmak kimin işine gelirdi?

Yasin Kartoğlu, kendisiyle senkronize çalışanın dostuydu.

Rayiçler gelip geçiciydi, kalıcı olan ekip uyumuydu.

MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI

Elbette Başakşehir tarihinde haysiyet sahibi, onurlu, gururlu, halkına sevdalı, yiğit tavırlı mahalle muhtarları da oldu.

Kendi çıkarlarını değil, komşu hakkını önceleyen, yanlışı değil doğruyu seçen, bu yüzden çok ağır bedellerden geçen muhtarın tarihe bıraktığı imza şanlı direnişin isyanını yedi cihana duyurdu.

2009-2019 yılları arasında Güvercintepe Mahallesi muhtarlık görevini üst üste iki dönem yapan #İbrahimDinç dostumuzdan bahsediyoruz.

Sayın muhtarın dönemin Başakşehir Belediyesi Başkanı #MevlütUysal'a karşı ortaya koyduğu inanılmaz irade savaşındaki emsalsiz duruşundan söz ediyoruz.

Canını dişine takarak, tehditleri boşa çıkararak, saldırılara yüreğiyle barikat kurarak sergilediği eşsiz mücadeleyi bir kez daha hatırlatmak ve zamane muhtarlarının nasıl dönüşüm yaşadığına kafa yormak için sohbetimize geçiyoruz.

"Mazlumun ahı indirir şahı" diyerek

sözü, kelamı emek sahibi İbrahim Dinç'e teslim ediyoruz.

ADALETE SAHİP ÇIKTIK

Yerel seçimlerin ardından 29.03.2009 tarihinde Güvercintepe Mahallesi muhtarı olarak göreve başladım.

Güvercintepe daha önce Küçükçekmece Belediyesi sınırları içindeydi.

Mahalle muhtarı #SadıkBaydar Akp mahalle kurucuları arasında önde gelen bir isimdi.

Halkımız bizleri takdir etti ve mahallenin haklarını en iyi şekilde koruyup, yurttaş faydasına olacak projeleri somuta taşımamız için yetkilendirdi.

213 sayılı Vergi Usul Yasası 4751 yasaya değişik mükerrer 49. maddesi gereği;

Güvercintepe Mahallesi'ndeki taşınmazların emlak vergisine esas 2010 yılı arsa metrekare rayiç değerlerine ilişkin Başakşehir İlçe Takdir Komisyonu kararı, yüzde 800 civarında bir artış teklifini önümüze getirdi.

Sunulan öneri mahallenin yaşam standardı gerçekliğine, günün koşullarına aykırı nitelikteydi.

Keyfi olarak belirlenmişti.

Astronomikti.

Dayatılan emlak rayici artışını kabul etmemiz halinde mahalle halkı büyük ekonomik sıkıntıya girecekti.

Böyle bir adaletsizliğin tarafı olamazdım.

Toplantıda şerh koyma hakkımı kullandım.

15 gün içinde İstanbul 11. Vergi Mahkemesi'ne dava açtım.

Görevimi yapmanın huzuru içinde belediye yönetiminden iyileştirici adım gelmesini beklerken, baskı, tehdit, ötekileştirme ve itibarsızlaştırma hamleleri ile muhatap kaldım.

SORUMLULUK OMUZLARIMIZDADIR

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 5920 dönümden oluşuyor.

Peyami Safa, Tuna Caddesi ve Gerger Sokak arası 110 sokağımız var.

Gerger Sokak ile Kayaşehir arasında ise 45 sokak bulunuyor.

Toplamda 10 cadde, 155 sokak kapasitesine sahip bir mahalleyiz.

Yoğun göç aldığımız için nüfus yoğunluğu sürekli artış ivmesinde.

O dönem imarda ciddi sorunlar ve sorular vardı.

Mahallenin bir bölümü imara kapalıydı.

Belirsizlik hali vatandaş üzerinde psikolojik baskı yaratıyordu.

Böylesine bir kaos ortamında yüzde 800 emlak rayici teklifine onay veremezdik.

Mahallemizdeki arsalara ait asgari ölçüde metrekare birim değer cetveli özensiz hazırlanmıştı.

Somut gerçeklikten uzaktı.

Cadde, sokak ve değer bakımından farklı bölgelerde pafta, ada, parsel düzeneği içinde, halkın aleyhine olan bir çok unsur göze çarpıyordu.

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi

2009/2468 Esas

2011/1916 sayılı dava kararı ile mahkeme heyeti itirazımız haklı buldu.

HALK YENİLMEZ

Dönemin Başakşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin avukat ekibi ile birlikte Vergi Mahkemesi kararına itirazda bulundu.

Danıştay 9. Dairesi 11.10.2011 tarih

E: 2011/6119

K: 2011/6647 ile oy çokluğuyla belediyenin itirazını reddetti.

Karar düzeltme istediler.

Yargı onu da reddetti.

Mevlüt Uysal çaresiz kalınca, mahallede yaptığı tüm toplantılarda beni halk önünde değersiz kılmanın peşine düştü.

Mahalleye hizmet gelmeyişinin sebebini dava süreci ile ilişkilendirdi.

Mahkeme kararıyla devleti 276 trilyon lira zarar uğrattığımı ifade etti.

Gezi direnişi organizatörlerinden biri olduğumu söyledi.

Otobüslerle Taksim'e insan taşıdığımı seslendirdi.

Hepsinin altı boştu, hepsi kasıtlı ve kötü niyetli söylemlerdi.

Halkımız davamıza ve kararlı tutumumuza destek verdi.

Mücadele sahiplenildi.

Halk asla yenilmezdi.

Yenilmedi.

EVİME DOKUNMA

İnsanların yıllarca büyük emek ve zahmetle kazandıkları evlerinin katı tutumla, haksızca vergilendirilmesi karşısında sergilenen mahalle direnişi, bir sonraki dönemin emlak rayiç oranlarına da etki gösterdi.

"Evime Dokunma" diyen binlerce vatandaş Güvercintepe Mahallesi'nde önemli ve tarihi bir sürecin yaratıcısı haline geldi.

Bir dönem sonra toplanan Takdir Komisyonu abartılı değil reel değerlere bağlı artışlar teklif edince, konu kabul edilebilir zemine çekildi.

Mevlüt Uysal hakkında görevi kötüye kullanma başlıklı suç duyurularımız ne yazık ki İçişleri Bakanlığı'nın "Soruşturmaya yer olmadığına" dair kanaatiyle engellendi.

Güce teslim olmadık, egemenlerin politikalarına sessiz kalmadık.

Halk adına önemli bir kazanım yarattık.

Komşularımızın geleceğini, emeğini, mücadelesini hak ettiği güzellikle taçlandırdık.

HAYAL KIRIKLIĞI MUHTARLARDAN BAŞLADI

Yıllar içindeki farklı düzenlemelerin ardından mahalle muhtarlarının görev yetki ve sorumluluk alanlarında yeni tanımlamalar oluştu.

Adrese dayalı kayıt sistemi, E devlet mekanizması muhtarların iş uygulama pratiklerinin daha dar alanda kalmasına sebep yarattı.

Kaymakamlık programlarına katılım, belediye organizasyonlarına eşlik etme, kan bağışı gibi sosyal kampanya duyuruları gibi konular dışında yoğun mesai içeriği kalmadı.

Mahalle muhtarının etkisini ve yetkisini gösterebileceği, kendisini göreve getiren halka samimiyetini hissettireceği tek alan Takdir Komisyonu oldu.

Komisyon toplantıları 4 yılda bir düzenleniyor.

Komisyon başkanı, Başakşehir Belediyesi başkan yardımcısı

#AhmetMelik

Başakşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü orada.

Vergi Dairesi vergi uzmanı.

Ticaret Odası üyesi.

Başakşehir Tapu Müdürlüğü yetkilisi.

İOSB İdari İşler Müdürü ve muhtarlar.

Mahalle muhtarı dünü ve bugünü esas alarak, artış limitlerini inceliyor, değerlendiriyor.

Bahçeşehir İkinci Kısım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 3+1 daire geçen dönem 5.500 lira civarında emlak vergisi öderken, yeni oranla beraber bu rakam 60-65 bin lira bandına fırlamış durumda.

Güvercintepe Narlı Sokak 3 bin lira olan rayiç 45 bin liraya yükselmiş.

Konu bununla da kalmıyor.

Her yıl tefe tüfe hareketlerine göre söz konusu rakamlar yukarı yönde hareketleniyor.

Emlak rayici artışlarıyla yıllık 60-70 bin lira vergi ödeyecek malik, bunu kira

bedellerine yansıtmak zorunda.

Kiracıları yeni dönemde inanılmaz zor süreçler bekliyor.

Tapu masrafları müthiş arttı.

Mülk edinmek isteyen yatırımcı tapuya büyük meblağlar ödemek durumunda kalacak.

Olan emekliye, dar gelirliye, emekçiye olacak.

Bu nedenle Başakşehir'in 10 mahallesinin muhtarını da ayrı ayrı kınıyorum.

Bu kadar açık adaletsizliğe karşı suskun kalmalarına sert şekilde tepki gösteriyorum.

SİYASET UYKUDA

Sürecin bir de siyaset tarafı var.

Başakşehir'de aktif siyaset yapan muhalefet partileri toplumu bilgilendirmek, soruna çözüm üretmek, mücadele alanını genişletmek için hiçbir girişimde bulunmadılar.

Başakşehir belediye meclis grubu, halktan kopuk, gündemden uzak, gelişmelerden soyut halde pasif ve etkisiz kaldı.

Kamuoyu oluşturulamadı.

Vatandaş yalnız bırakıldı.

Siyasiler tatil modundan çıkamadı.

Herkes uykuda kaldı.

Emlak vergilerini ödeyemeyen binlerce insan, banka hesap blokeleri ile karşı karşıya kalırken, selfie siyasetçilerinin kılı kıpırdamadı.

Bu yılgınlık ve boşvermişlik durumu Yasin Kartoğlu ve sermaye paydaşlarının işine yaradı.

CEVAP OLACAĞIZ

Ben İbrahim Dinç.

2009-2019 dönemi Güvercintepe Mahallesi muhtarı.

Emlak rayiçleri artışlarına karşı 2010 yılında muhtar olarak verdiğim adalet mücadelesine, 2025 senesinde emekli bir vatandaş olarak devam ediyorum.

Yaşam sürdüğüm bölgede karşımıza konulan emlak rayici dayatmasını kesinlikle reddediyorum.

İkamet ettiğim blokta, site ve ada yönetimlerinde bu konunun gündeme alınması için sonuna kadar çaba göstereceğimi büyük harflerle ilan ediyorum.

Avukat arkadaşlarımızla, yönetici kadromuzla, komşularımızla beraber, el ele omuz omuza halk dayanışmasını başlattığımızı yüksek sesle haykırıyorum.

Karara karşı itiraz süremiz 07 Eylül 2025 tarihinde doluyor.

Tüm gücümle, enerjimle bilgiyi yaymak, hukuki haklarımızı kitlelere duyurmak, mevziye güç taşımak adına son saniyeye kadar sahada olacağımın bilinmesini istiyorum.

Haklı davamızda yanımızda saf tutacak dost, arkadaş ve aileleri mücadele alanlarına bekliyorum.

Gerçekler ortaya dökülsün.

Geri adım atarsak yüreğimiz sökülsün.

