Meclis üyeleri, kamuoyuna açıklama yapılması ve yolsuzluk iddialarının aydınlatılması gerektiğini vurguladılar. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, mevcut yönetimi eleştirerek istifa çağrısında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurcan Kırcalı

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyeyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında son duruma ilişkin tartışmalar yaşandı.

Meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Meclis gündemi sonrasında dilek ve temenniler bölümünde Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan “Söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan, ilçenin yaklaşık 6 aydır huzursuz olduğunu belirterek, kamuoyuna dürüst bir açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

Özcan, "İnsanlar "Bu işin sonu nereye varacak?' diye soruyor ama cevap veremiyoruz. Ancak bazı yetkili kişilerin hiçbir şey olmamış gibi davranmaları, sosyal medyada umursamaz paylaşımlar yapıyor olmaları yakışık olmamaktadır. Sorumluluk sadece hukuki değil, siyasi ve vicdanidir. Bu meclisin asli görevi koltuk korumak değil, Şile'nin geleceğini korumaktır. Sokakta konuşulanlar, burada konuşulanlardan çok daha sert." diye konuştu.

MHP li Şile Belediye Meclis Üyesi Zeliha Deniz Olcar: Bütün Meclis Üyeleri Zan Altında!..

MHP li Şile Belediye Meclis Üyesi Zeliha Deniz Olcar yaptığı konuşmada “Bilindiği gibi maalesef Şile’de bazı tutuklamalar gerçekleşti.Bilindiği gibi soruşturma dosyası gizlilik taşıyor bu nedenle çok fazla konuşmayı doğru bulmuyorum diyen Olcar, meclis üyelerine yönelik rüşvet iddialarını gündeme taşıdı:

“ Basına yansıyan sadece Şile’ye değil veya İstanbul’a değil tüm Türkiye’ye yansıyan bir kağıt var üzerinde notlar var. Ve bu kağıdı veren kişide tutuklu Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın birinci adamı Oğuz Kaçmaz ama ben bu kağıttayer alan detayla üzerinde konuşmayacağım ama şahsen benim canımı sıkan hatta tüm meclisi ilgilendiren bir not var. Meclis üyelerine 800 bin TL gittiği söyleniyor.

Ben bu konunun bugün burada aydınlatılmasını istiyorum. Bu para hangi kaynaktan aktarıldı? 2 kişi mi, 10 kişi mi bu işin içinde? İsimler açıklanmalı.CHP li meclis üyeleri yazmıyor yada hangi meclis üyeleri olduğu yazmıyor.Bütün Meclis üyeleri olarak zan altındayız ben bu durumu kabul etmiyorum hiç kimse böyle bir durumla beni karşı karşıya bırakamaz.Bütün Türkiye’de bu konu konuşuluyor. Ben sizden bu konuyu aydınlata bilirmisiniz demiyorum bu gün bu konuyu aydınlatacaksınız hatta gerekirse sabaha kadar burada oturacağız ama bu konu netleşecek” dedi.

Konuyla ilgili Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi’de kısaca bizde kabul etmiyoruz diyerek cevap verdi.

Yedikleri Yoğurdu Bütün Şilenin Üstüne Boca Ettiler

Ak Partili Şile Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. “Gönül isterdi ki bugün yapamadığımız projeleri konuşsaydık, gönül isterdi ki, belediyenin diğer iş kalemlerini tartışsaydık, gönül isterdi ki bu gün İBB nin köylüden kiralayamadığı traktörleri,geçici olarak personel istihdam edilmediğini konuşsaydık. Ama ne yazık ki Şile’nin neden bu hale geldiğini konuşmak zorunda kaldık.

Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Ne yazık ki bu tablo Şile’nin kötü yönetiminin sonucudur. Bu mecliste defalarca konuştuk Şile’yi Şileliler yönetecek,Şile’yi bilenler yönetecek sözleri meclis tutanaklarında yer almakta. Soru şu; Şile’yi gerçekten Şileliler mi yönetti? Göreve geldiğiniz günlerden bu zamana defalarca imar müdürü değiştirdiniz, dört günlük imar müdürleri getirdiniz, defalarca başkan yardımcısı değiştirdiniz, ancak en önemli detaysa Turizm otelcilik mezunu bir adamı İmardan sorumlu Başkan yardımcısı yaptınız. İmar Komisyonuna verecek bir tane mühendisiniz yok,şehir plancınız yok buna rağmen Şilenin imar sorununu çözceğiz dediniz.

Şile dışından özellikle Şişliden Şile’yi tanımayan isimleri Şile’ye taşıyan peki sonuç ne oldu? Şile bu hale geldi. Şişli ekibi vatandaşlarımıza “Her Yiğidin Yoğurt Yiyişi Farklıdır” dediler. Biz bu işin ehliyiz biz düzeltmek için geldik dediler. Evet doğru yedikleri yoğurdu bütün Şile’nin üstüne boca ettiler. Şile bugün ana haber bültenlerinden düşmeyen, yolsuzluklarla anılan bir ilçe oldu. ‘Her güzel şey sancılı olur’ dediniz; bu manşetler mi güzel şey? Şileyi tanıtacağız, marka yapacağız dediniz .Evet bugün Şile’yi tüm ülkemiz tanıyor ama hangi sebeple? Rüşvet yolsuzluk vs iddialarlarıyla.

Bir zamanlar Belediyeyi şu kadar borçla devir aldık diye adeta yaygara koparttınız meğer batırdıkları Belediyeye suçlu arıyorlarmış. Bizleri daha düne kadar fazla personelle eleştirdiniz bugün siz daha fazlasını yapıyorsunuz, bizi hangi konuyla eleştirdiyseniz bugün adeta tel tel dökülüyorsunuz.

Ama yapamadığınız tek bir şey var eser,hizmet ,proje bu ilçeye döktüğünüz bir proje betonu yok. Şimdi Şile bu haldeyken nasıl hizmet edeceksiniz? Hngi eseri kazandıracaksınız? Bu tablo Şile için zulümdür, artık yeter gelin bu İlçeye daha fazla zarar vermeyin, açıkça çağrı yapıyorum İSTİFA,İSTİFA Şile halkının iradesine yeniden başvurulmalı. Tek yol istifa! Şile’nin gülen çocukları Şilenin masum çocuklarını ağlatıyor, Şile’nin gülen çocukları Şile’yi ağlatan çocuklar oldu” şeklinde konuştu.

Şile’nin Başına Gelmiş En Büyük Afetsiniz!..

CHP li Şile Belediyesi yönetiminin son 1,5 yılda rekor düzeyde arsa satışı yaptığını iddia eden Taylan, tutuklanan eski özel kalem müdürünün itiraflarına dayanan detayları bir konuştu pir konuştu.

2026 Şile Belediyesi Meclis toplantısının ilk oturumunda çarpıcı açıklamalar yapan Ak Partili Şile Belediye Meclis Üyesi Onur Taylan; “ CHP li Belediyenin yöneticileri yani Şile’yi şahlandıracağız diyenler bu gün Şile ne konuma getirdikleri ortada ancak daha öncesi Sayın Başkana 2025 yılı son meclisinde sorduk ve önerge verdik sağ olsun Başkanvekili seçildikten sonra önergelerimiz cevap buluyor kendisine teşekkür ediyoruz.

Belediyeden aldığımız bilgi notlarına göre CHP yönetimi göreve geldiğinden bu zamana yaklaşık 34 dönüm arsa satışını ihaleye çıkartmıştır ve 16 dönüm arsanın satışı gerçekleşmiştir.426 Milyon 995 Bin Tl gelir elde edilmiştir ne ilginç ki;Bugün iki arsa satışı için yetki istediniz hani bir önceki mecliste siz dediniz arsa kalmadı diye.Peki kendi arsanızı satacak değilsiniz burada.

Demek oluyor ki halen arsa var. Ak Parti döneminde 5 yılda 35 dönüm arsa satmıştır 1,5 yılda CHP Belediyesi yaklaşık 35 dönüm arsa satışı ihalesi yaptı.Ve hiçbir arsa üretimi yapmadan Ak Parti döneminde üretilen arsalar satılıyor. Biz bunlara ret veriyoruz çünkü halkı kandırmak yada algı yaratmak için “Sata Arsa Bırakmadınız” denildi seçim öncesi özellikle onlarca söylemleri hep duyduk.

Bugüne geldiğimizde biz Şile halkının bize verdiği görev gereği gerçekleri açıkça söylemekle sorumluyuz 5 yıllık Ak Parti döneminde 35 dönüm arsa satılmış, 1,5 yılda 16 dönüm arsa satılmış ama yaklaşık 35 dönüm ihaleye çıkartılmış ama onu beceremediler satamadılar o konuda da beceriksizler. Elbette her dönem arsa satışları olacak olmak zorunda ama kamuoyuna doğru ve net bilgi verilme 426 Milyon gibi bir gelir elde ettiniz gerçekten yenilir yutulur bir rakam değil.

Böylesine bir gelir eldeyken şimdi bende soruyorum acaba çakılan bir çivi varmı? Bu 426 milyon lira nereye gitti? Bunu vatandaşa açıklayın bakın Ak Parti döneminde yaklaşık yüzün üzerinde Şile Belediyesinin kendi imkanlarıyla yaptığı işleri tek tek anlatırız gerekirse. 426 Milyonluk gelir elde ettiniz personelinizin maaşının yarısını ödeyebildiniz” vurgusu yaptı.

Şile’de öyle bir tarih yazdılar ki bu Şile halkı o tarih yazmayı asla unutmayacak.

Ak Partili Şile Belediye Meclis Üyesi Onur Taylan açıklamalarına operasyonlar ve medyada adlandırılan Şile ve Şile Belediyesinin içinde bulunduğu konular hakkında sözlerine devam etti. Taylan; “ Yaklaşık 6 önce görevli Belediye Başkanı yolsuzluk,rüşvet, iddialarıyla tutuklandı.

Tarih yazacağım dediği İstanbul’dan gönderilen personeller vardı ya onlarla birlikte tutuklandı.Şile’de öyle bir tarih yazdılar ki bu Şile halkı o tarih yazmayı asla unutmayacak. CHP İstanbul yönetimi tarafından buraya gönderilen Özel Kalem Oğuz Kaçmazın “İFTİRA DEĞİL, İDDİA DEĞİL İTİRAFLARI” doğrultusunda kısa zaman önce ikinci operasyon yapıldı.Mevcut iki meclis üyesi tutuklandı, tutuklanan iş insanları var.

Ne acıdır ki; Şile bir zamanlar turizmiyle,doğasıyla anılıyordu ne yazık ki Türkiye’de rüşvetle anılan bir duruma geldik. Şahsen ben utanıyorum acaba sizler utanıyor musunuz? diye soran Taylan; Basına yansıyan önemli bir konuyla ilgili konuşacağım şayet hukuki bir süreçte varsa yargı orada bundan hiç bir çekincem yok. Elbette masumiyet karinesine saygımız var, hukukun üstüne saygımız var adalete saygımız var, ancak bizler bunları konuşmazsak insanların bizlere saygısı güveni olmayacak bu durumda bizimde kendimize saygımız olmaz.

İtiraf doğrultusunda basına yansıyan boyutunda Meclis üyeleri 800.bin tl almış ama bu meclis üyeleri arasında bizler yokuz çünkü biz kendimizden eminiz. Ancak asla kimseyi suçlamak bizim haddimiz değil elbette ancak bu iddialar doğruysa elbette bunlara bir açıklık getirilecektir.Ayrıca iddialar kapsamında otel ve giderler 700 bin tl, zamanında Sayın İlhan Ocaklı Başkanımız ödül almak için Kıbrıs’a gitti denilmeyen kalmadı görseller üzerinden.

Soru şu bu otel ve giderler acaba hangi otele ait? Araba ev telefon 500.bin TL gibi iddialara itirafçı Kaçmaz’ın söylemlerine göre Belediye Balkanı aracında 2 Milyon tl ile dolaşıyormuş peki hani belediye borç içindeydi? Bakın kimin evi bilmeyiz kimin evi bilmeyiz 5.000 dolar, 6 milyon, ev almak için açıkçası merak ediyorum 12 milyon verilmiş, ayrıca 1 milyon tl bir daha verilmiş. Daha çok sayılar var ama şimdilik yeter şimdilik yeter dedi.

700.Bin Tl Ödeme Dekontunu Şile Halkına Göstermeyen Namerttir!..

Meclis Üyesi Onur Taylan; CHP Meclis Üyesi Mustafa Vural’ hitaben “ Mustafa kardeşim sen hatırlasın senin eline bir parke vermişlerdi Başkan Kabadayı bir şov yapmıştı 700 bin TL l için. Sizler zamanında pankart yaparak astınız ya şu borcunuz bu borcunuz vs şimdi bizde bir pankart hazırladık. Bu bizim pankartımızda Şile’deki yolsuzlukları gösteriyor.

Şimdi o 700.bin tl ile ilgili Genel Başkanınız Sayın Özgür Özel dedi ki 700.bin TL ödeme yapılmış parke parası olarak o ödeme dekontunu Şile halkına göstermeyen namerttir!.. Sayın Özgür Özel o ödeme dekontunu gösterin gelin buraya yeni bir miting yapın ama siz 700.bin tl parke parası diye tutturdunuz ama önce gelin yaklaşık 33 milyonun hesabını gelin bu millete verin. Milleti nasıl rüşvete bağladıkları, imarları kilitledikleri ortada bunların itiraflar olduklarını hatırlatmak isterim. Ne acıdır ki Şile deniziyle ,turizmiyle anılan bir ilçeyken şimdi rüşvet ve yolsuzlukla anılıyor Türkiye’de hatta tüm Dünya’da” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)