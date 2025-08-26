Başakşehir’de bulunan TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” alanındaki 12. sınıf öğrencileri ile Mesleki Eğitim Merkezinde çıraklık ve kalfalık eğitimi gören öğrenciler, hijyen standartlarına uygun şekilde ekmek üretiyor. Üretilen ekmekler, Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerinde bulunan büfelerde satışa sunuluyor.

1 Ekim 2024’te imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen projede, günlük 2.500 adet ekmek büfelere gönderiliyor ve yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükeniyor. Vatandaşların sağlıklı ve ekonomik ekmeğe kolay erişimini sağlamak amacıyla başlatılan projenin kapsamının vatandaştan gelen talepler doğrultusunda genişletilmesi hedefleniyor.

Projede, her gün 16 öğrenci, 1 alan şefi ve 3 usta öğretici görev alıyor. Ekmek üretiminin yanı sıra poğaça, simit, yemek ve çeşitli unlu mamuller de hazırlanıyor.

Sosyal Sorumluluk Yönünden Örnek Bir Proje

TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Adnan Kesgin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, okulun sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Kesgin, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve on bir ilimizi etkileyen depremler sırasında yürüttükleri çalışmalara değinerek şunları söyledi:

“Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremin ardından depremzede kardeşlerimiz için seferber olduk. Olağanüstü hâl pozisyonu alarak 24 saat boyunca atölyede çalıştık ve günde ortalama 20 bin, toplamda 200 bin küçük somun ekmek ürettik.”

Kesgin, son olarak 23 Nisan 2025’de yaşanan İstanbul Depremi için de seferber olduklarını şu sözlerle açıkladı. “23 Nisan 2025’te yaşanan deprem sonrasında hızlıca harekete geçerek geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımız için 3 binden fazla poğaça ve simit ile 500 kişilik çorba üretimi gerçekleştirdik.

