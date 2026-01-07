Çok saygıdeğer meclis başkanım, kıymetli divan, değerli meclis üyelerim, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili hemşehrilerim.

MESAİ MEFHUMU GÖZETMEKSİZİN 7/24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ için söz almış bulunmaktayım.

10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında iyileştirmeler getiren 212 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesi üzerine, dokuz gazete sahibi, yasayı protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı aldılar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla ‘BASIN’ adıyla kendi gazetelerini 11–12–13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar. O tarihten sonra 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, "Bayram" olmaktan çıkarıldı ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ”Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözü ile Basının önemini vurgulamıştır.

Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak, demokrasiye, birlik ve dirliğimize sahip çıkmış olup, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol üstlendikleri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu anlamda, ülkemizde, ilimizde ve göz bebeği ilçemizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına yürekten inanmaktayım.

Vatan millet ve bayrak hassasiyetini gözeterek milli duruş gösteren ve gerektiğinde parayı hiçe sayarak Gazze ve Filistin için maddi zarara uğrama pahasına görevlerini ifa eden çok değerli basın mensuplarımızdan İstanbul Times Gazetesi ve Tv nin İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'e, Aktüel Gazete adına Osman İslam'a, Zeytinburnu Haber adına Murat Ergün ,Taylan Demirelli Damga Gazetesi adına Selvi Sarıtaç ‘a huzurunuzda hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle; bu çok önemli işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete intikal eden değerli duayen basın mensuplarını rahmetle anarken Zeytinburnu çocuğu sonrasında Zeytinburnu'nun pırlanta değeri olan Mehmet Alpay'ı da anmadan geçmememiz lazım.

İYİKİ DOĞDUN MEHMET ALPAY, DOĞUM GÜNÜNDE RAHMETLE ANDI

Zeytinburnu'nun son 50 yılını fotoğraflayarak gerektiği yerde fotoğraf makinesi ile veya birebir şahit olduğu olaylarla ilçemizin tarihine kalemiyle çok önemli notlar düşerek büyük emekler vermiştir. Belediye başkanımız Ömer Arısoy'un ve belediyemizin katkılarıyla hayattayken en son sergisine katılma şerefine nail olmuştum. Çocukluğumun ilk yıllarını geçirdiğim Gökalp mahallemizin 39. sokağına Mehmet Alpay isminin verilmesinden ötürü başta Belediye başkanımız Ömer Arısoy'a ve ilçemizin İBB meclis üyelerine ve siz değerli meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

