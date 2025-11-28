BİR SİTE SAKİNİ GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Hani meşhur bir söz var ya gelen gideni aratır diye. Benim 7 yıldır ikamet ettiğim Park Mavera 1 sitesinde bizim beğenmeyip seçmediğimiz eski yönetim döneminde fare ,böcek ve bilumum haşerat yoktu.

Kendi evimiz için ödediğimiz elektrik faturasının % 50-60 daha fazlasını ortak alan elektriği için ödüyoruz.

Oysa zaten her daire aidat olarak aylık 5.080 TL aidat ödüyoruz. eskiden site için yapılan her türlü masrafın ödemesi aidat ödemelerinden yapılırken bugün ortak alan elektrik, su, ısınma ve doğalgaz adı altında ayrı ödemeler alınıyor. Isınma evimizde kullandığımız doğalgaz için dersek diğer kalemlerin alınmasının bir anlamı yok. Evlerimizde daha doğalgazı açmadık ama 1.400 TL para zorla bizden tahsil edilmesi zorumuza gidiyor.

Diğer bir komedi de ödemenizi kredi kartı ile yaparsanız % 3 komisyon ödemek zorunda bırakılıyorsunuz. 4+1 daire için zaten 5.080 TL aylık aidat alınıyor. Bu sitede 750 konut var. Bunların 480’i 4+1 dairelerden oluşuyor…

BİR ÇOK KİŞİ AYLARDAN BERİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN BEKLEDİ AMA GİDERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Mavera Park 1 ‘de sorunların biteceği yerde her gün yeni bir sorun ile karşı karşıya kalıyoruz…

Yakın gelecekte bir çok sorunun biteceği de yok. Artık bir çok kişi site yaşamından kaçar duruma geldi.

Bugün ödediğimiz aidatın yarısı kadar 6 sene önce burada kira ödeniyordu. Site yönetimi ve sorunları aşamayacağımız için muhtemelen bizde dairemizi satıp başka az sorunlu bir yere taşınmayı gündemimize almayı ciddi ciddi düşünüyoruz.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ VE TARIM ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜ'DE GÖREV’ E DAVET EDİYORUZ

Bir çok site sakinini de Park Mavera 1 sitesinin altında bulunan çok sayıda fırının, lokantanın ve gıda üretim ve satışı yapan yelerinde ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekir. Çünkü bir çok kereler fırından alınan ekmeklerin içinde hamam böcekleri çıktığını gördük. İlaçlanma ve temizliğe önem verilmediği için evlerimizi böcekler ve fareler bastı.

Başakşehir belediyesi ve Başakşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün sık sık habersiz denetlemeler yaparak halkın sağlığı ile oynayan firmaları teşhir etmeleri gerekir ki bir daha kimse halkın sağlığı ile oynamasın görüşü hakim.

Park Mavera 1 Sitesinde yaşayan insanlara sabırlar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)