Yemekler Leziz, İçecekler Güzel Hizmet İse Süper

İstanbul’un keşmekeşleşen trafiği ve gürültülü ortamından uzaklaşmak istiyorsanız İstanbul’un gelişen ilçesi Başakşehir ilçesinin en nezih bölgelerinden birisi olan Bahçeşehir Gölet Bölgesi 13 Numara’da yer alan Bahçeşehir Gala Restoran müdavimlerine kapılarını açtı.

HARİKA MEZELER

Yemekler Leziz, İçecekler Güzel Hizmet İse Süper

İstanbul’un keşmekeşleşen trafiği ve gürültülü ortamından uzaklaşmak istiyorsanız İstanbul’un gelişen ilçesi Başakşehir ilçesinin en nezih bölgelerinden birisi olan Bahçeşehir Gölet Bölgesi 13 Numara’da yer alan Bahçeşehir Gala Restoran müdavimlerine kapılarını açtı.

Vazgeçilmez adres Bahçeşehir Gala Restoran

Alışkanlık yaratan lezzetleriyle 7'den 70'e herkesin eğlenceli ve keyifli mekânı! Uzun uzun yapılan sabah kahvaltılarının, keyifle yenilen öğle yemeklerinin, akşamüzeri bir kahve içimi buluşmalarının, dostları bir araya getiren akşam yemeklerinin vazgeçilmez adresi Bahçeşehir Gala Restoran.

Aradığınız bir çok lezzet burada

Menüsünde geniş bir seçenek yelpazesi bulunan Bahçeşehir Gala Restoran,taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan ürün çeşitleriyle güne keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Steak sevenler için özel olarak hazırlanan seçenekler de mevcut. Dana antrikot ve blackwhite steak gibi özel lezzetler, Bahçeşehir Gala Restoran’ın sunduğu benzersiz tat deneyimlerinden sadece birkaçı.

Steak çeşitleri de gayet iddialı. Dana antrikot ve blackwhite steak etler de denemeye değer eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Her zaman yaptığınız bilindik yemeklerin dışına çıkıp dünyanın farklı yerlerinde sevilerek tüketilen lezzetleri denemek ister misiniz? Siz bize misafir olun; tatlı, tuzlu hamur işleri, et, balık, tavuk, sebze yemekleri ve en güzeli de birbirinden ilginç tatlılar dünyanın dört bir yanından gelip sofralarınıza misafir olsun!

Lezzetli yemekler ve keyifli ortam

Bahçeşehir Gala Restoran sadece lezzetli yemekleri değil, aynı zamanda misafirperver atmosferi ve keyifli ortamı da dikkat çekiyor. Burada dostlarla buluşup keyifli sohbetler yapabilir, özel günlerinizi kutlayabilir veya sadece günlük stresinizden uzaklaşarak bir fincan kahvenin tadını çıkarabilirsiniz.

İşletmenin yetkilisi Gazetemize şunları söyledi ”Biz İstanbul’un en güzel mekanlarından birisi olan Bahçeşehir Gölet Bölgesinde herkesin eşi ve dostu ile gelip güzel zaman harcayacağı nezih bir mekan olan Bahçeşehir Gala Restoran’ı halkımızın hizmetine açtık. Izgara grubundan yer alan, Adana Kebap, Urfa Kebap, Kanat, Tavuk Şiş, Köfte çeşitlerimizi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

Nezih bir bölge olan Bahçeşehir Gölet ve güzel bir mekan olan Bahçeşehir Gala Restoran’ımıza herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu

Adres :

Bahçeheşir Gala Rastoran

Gölet Bölgesi NO: 13 Bahçeşehir - Başakşehir - İstanbul Tel GSM : 0505-993 37 46

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)